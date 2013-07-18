بابلسر مرکز تربیت نیروی انسانی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، هادي ابراهيمي ظهر پنحشنبه در مراسم توديع فرماندار شهرستان بابلسر و معارفه سرپرست آن فرمانداري با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان بابلسر، تصريح كرد: بابلسر، با وجود دانشگاه مازندران، مركز تربيت نيروي انساني استان محسوب مي شود.

معاون سياسي امنيتي واجتماعي استاندار با اشاره به مشاركت 93 درصدي مردم مازندران در انتخابات 24 خرداد گفت: اين حضور مردم سرمايه اجتماعي بزرگي است كه بايد آن را پاس بداريم چرا كه اين سرمايه به خلق حماسه سياسي منجر شد.

ابراهيمي، پيروز انتخابات يازدهيمن دوره رياست جمهوري را مردم دانست و تصريح كرد: معمار بزرگ انتخابات 92 و توليد كننده اعتماد سياسي، رهبري انقلاب اسلامي بود و اين حماسه در واقع جشن بلوغ سياسي مردم ايران بوده است.

وی به تجليل رهبر انقلاب از تلاش دولت هاي نهم ودهم در طول هشت سال گذشته گفت: جهش هاي علمي، ساخت پروژه هاي عظيم زيربنايي، رشد و ارتقاي سياسي ايران اسلامي در جوامع بين المللي و ديگر دستاوردهاي بزرگ دولت هاي دكتر احمدي نژاد يقينا در تاريخ انقلاب اسلامي جاودانه خواهد ماند.

ابراهیمی گفت: تلاش دولت نهم و دهم عامل توليد سرمايه اجتماعي در بين آحاد مردم كشورمان شد و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبري، دولت جديد بايد محاسن دولت فعلي را داشته و تقويت كند و معايب آن را برطرف كند.

در اين مراسم سيد كريم سجادي، به عنوان سرپرست فرمانداري شهرستان بابلسر معرفي و از خدمات هشت ساله محمد رضا نادري، قدرداني شد.

محمد رضا نادري در حكمي از سوي طاهايي، به عنوان مشاور عالي استاندار مازندران منصوب شد.



