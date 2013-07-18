برگزاری اردوهای غیرمتمرکز برای تیم های شنای آذربایجان شرقی

داریوش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب اعضای تیم استان در دو رده سنی پایه گفت: با توجه به مسابقات انتخابی که دو هفته قبل در تبریز برگزار شد، اعضای تیم منتخب استان در رده های سنی 15سال به بالا و 14-13 سال مشخص شد.

وی ادامه داد: بر این اساس در رده سنی بالای 15 سال مهدی انصاری از تیم میانه، سروش قندچی از تیم میانه، رسا محمدخانلی از تیم طالقانی، امیر رهنمایی فر از تیم طالقانی و فرزاد شاکری از تیم طالقانی برای حضور در تمرینات و اردوهای تیم منتخب استان در این رده سنی انتخاب شده اند.

عباسی اظهار داشت: در رده سنی 14-13 سال نیز فراز مقدمی از تیم میانه ، علی مرندیان از تیم طالقانی، عماد میرزایی از تیم میانه، فرشاد صادقی از تیم طالقانی و عطا احمدی از تیم خانه شنا برای حضور در تمرینات و اردوهای تیم منتخب استان در این رده سنی انتخاب شده اند.

رئیس کمیته شنای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان با اشاره به نحوه برگزاری اردوهای این دو تیم تصریح کرد: با توجه به اینکه در بین دعوت شدگان به تیم استان، چهار شناگر از میانه و شش شناگر از تبریز حضور دارند، قرار است اردوهای غیرمتمرکز برای آنها در دو شهر میانه و تبریز برگزار شود.

وی ادامه داد: بر این اساس چهار شناگر اهل میانه در این شهرستان زیر نظر حامد داوودی به تمرین خواهند پرداخت و شناگران تبریزی هم در شهر خود زیر نظر احد صدری تمرین خواهند کرد.

عباسی گفت: البته زمان برگزاری این اردوها در میانه و تبریز همزمان خواهد بود و ما از طرف کمیته شنا پیگیر تمرینات و اردوهای دو تیم منتخب استان در رده های سنی یاد شده خواهیم بود.