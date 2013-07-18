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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

برگزاری اردوهای غیرمتمرکز برای تیم های شنای آذربایجان شرقی

برگزاری اردوهای غیرمتمرکز برای تیم های شنای آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته شنای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان آذربایان شرقی از برگزاری اردوهای غیر متمرکز برای تیم های دو رده سنی پایه خبر داد.

داریوش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب اعضای تیم استان در دو رده سنی پایه گفت: با توجه به مسابقات انتخابی که دو هفته قبل در تبریز برگزار شد، اعضای تیم منتخب استان در رده های سنی 15سال به بالا و 14-13 سال مشخص شد.

وی ادامه داد: بر این اساس در رده سنی بالای 15 سال مهدی انصاری از تیم میانه،  سروش قندچی از تیم میانه، رسا محمدخانلی از تیم طالقانی، امیر رهنمایی فر از تیم طالقانی و فرزاد شاکری از تیم طالقانی  برای حضور در تمرینات و اردوهای تیم منتخب استان در این رده سنی انتخاب شده اند.

عباسی اظهار داشت: در رده سنی 14-13 سال نیز  فراز مقدمی از تیم میانه ، علی مرندیان از تیم طالقانی، عماد میرزایی از تیم میانه،  فرشاد صادقی از تیم طالقانی و عطا احمدی از تیم خانه شنا برای حضور در تمرینات و اردوهای تیم منتخب استان در این رده سنی انتخاب شده اند.

رئیس کمیته شنای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان با اشاره به نحوه برگزاری اردوهای این دو تیم تصریح کرد: با توجه به اینکه در بین دعوت شدگان به تیم استان، چهار شناگر از میانه و شش شناگر از تبریز حضور دارند، قرار است اردوهای غیرمتمرکز برای آنها در دو شهر میانه و تبریز برگزار شود.

وی ادامه داد: بر این اساس چهار شناگر اهل میانه در این شهرستان زیر نظر حامد داوودی به تمرین خواهند پرداخت و شناگران تبریزی هم در شهر خود زیر نظر احد صدری تمرین خواهند کرد.

عباسی گفت: البته زمان برگزاری این اردوها در میانه و تبریز همزمان خواهد بود و ما از طرف کمیته شنا پیگیر تمرینات و اردوهای دو تیم منتخب استان در رده های سنی یاد شده خواهیم بود.

 

کد مطلب 2099785

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