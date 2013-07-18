به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که در ایام ماه مبارک رمضان در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود در سخنانی، اظهار داشت: ارزش و اهمیت یک کار را در پنج چیز میتوان خلاصه کرد که کیفیت و کمیت، زمان و مکان و شخصی که کار ا انجام میدهد در ارزش کارموثر است.
وی گفت: خداوند در قرآن به همسران پیامبر(ص) فرمود، اگر یکی از شما کار زشت و آشکار انجام دهد خداوند چند برابر وی را عذاب خواهد کرد و کسانی که اطلاعت خدا و پیامبر(ص) کنند و عمل صالح انجام دهد دو برابر پاداش دریافت میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی، عنوان کرد: اینکه همسران پیامبر(ص) دو برابر عذاب و ثواب دارند به خاطر آن است که آنها الگویی برای سایرین هستند.
گمراهی فرد عالم موجب گمراهی عده زیاد خواهد شد
مرجع تقلید شیعیان، با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: خداوند از ۷۰ گناه آدم جاهل میگذرد پیش از اینکه از یک گناه عالم بگذرد چرا که فرد عالم در جامعه الگوی دیگران است و گمراهی او موجب گمراهی عده زیاد خواهد شد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، افزود: امام باقر(ع) فرمود، هر اندازه عقل انسان بیشتر باشد حساب و کتاب وی دقیقتر و سختگیرانهتر خواهد بود و هر اندازه که علم و عقل انسان کمتر باشد حساب وی آسانتر است.
وی با بیان اینکه مراتب علمی مسئولیت انسانها را سنگینتر میکند افزود: این علم تنها علوم دینی نیست بلکه علوم دانشگاهی را هم در بر میگیرد و هر اندازه که علم انسان بالاتر میرود انتظارات خلق و همچنین خود خدا از وی نیز بیشتر میشود.
آیت الله مکارم شیرازی، ادامه داد: پستهای بالا نیز برای انسان مسئولیت میآورد و امروز در جامعه از رئیس جهور، وزیر و مدیر کل و حتی از یک مجری برنامه مذهبی تلویزیون انتظارات دیگری دارند و خطا و اشتباه آنها تاسف سایرین را به دنبال خواهد داشت.
مرجع تقلید شیعیان، اضافه کرد: سن و سال هم مسئولیتها را زیاد میکند، اگر جوانی خطایی کند از وی چندان انتظار نیست اما اگر فردی کهنسال کاری خلاف و اشتباه انجام دهد موجب سرزنش دیگران میشود.
موقعیتها هم مسئولیت انسان را زیاد میکند
وی با بیان اینکه موقعیتها هم مسئولیت انسان را زیاد میکند مثل انتظار مردم از مداحان وخطبا که به صورت ویژه است افزود: شیعه علی بن ابی طالب (ع) بودن نیز مسئولیت را بالا میبرد چون شیعه علی(ع) باید برای مردم جهان الگو باشد چرا که پیشوای آنها اهل بیت(ع) هستند از این رو باید نسبت به رفتار و اعمال خود دقت بیشتری داشه باشند.
آیت الله مکارم شیرازی، بیان کرد: در روایات آمده است شیعیان به فکر دردمندان و نیازمندان هستند مخصوصا بعد از اینکه حکومت اسلامی در کشور شیعه بوجود آمده که در این صورت سایر مردم دنیا از ملت ایران انتظار دیگری دارند.
ثواب و کیفر اعمال قمیها بیشتر است
استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود در توصیه به اهل قم گفت: قمیها هم مسئولیت سنگینی دارند چرا که اگر سایر مردم به قم مسافرت کنند و رفتارهای خوبی از مردم نبیند آن را به حساب اسلام خواهند گذاشت و از این رو ثواب و کیفر اعمال قمیها بیشتر است.
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