فعالیت 19 مرکز اورژانس اجتماعی رایگان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، زرین تاج علیزادگان ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته بهزیستی اظهارداشت: این مراکز به صورت تخصصی در زمینه مسایل اجتماعی به صورت سرپایی و نیز نگهداری رایگان خدمات ارائه می دهد.

وی ادامه داد: پایگاه خدمات اجتماعی از جمله بخش های اورژانس اجتماعی است که برنامه آن به عنوان فوریت های اجتماعی در مجلس به تصویب رسیده است.

علیزادگان با اشاره به همکاری مراجع قضایی و نیز نیروی انتظامی با این مراکز اظهارداشت: همسرآزاری، کودک آزاری، خودکشی و فرار از منزل مهم ترین علل مراجعه و تماس با اورژانس اجتماعی در آذربایجان غربی است.

معاون اموراجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی قصد دارد تا مداخلات روانی- اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در پیشگیری از وقوع جرم و قضازدایی نیز نقش مهمی ایفا می کند.

وی ادامه داد: در واقع این نوع مداخلات تاثیر گذاری تئوری برچسب را به حداقل خواهد رساند تا زمینه ای برای توانمند سازی افراد در معرض آسیب و آسیب ده اجتماعی و بازگشت آنها به زندگی سالم باشد.

معاون اموراجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی با بیان این که به دلیل ماهیت فرابخشی آسیب های اجتماعی در اجرای این برنامه،همکاری های درون و برون سازمانی نقش بسزایی دارند،افزود: همکاری ارگانها و سازمان های ذیربط می تواند موفقیت طرح های اجرایی بهزیستی را بیشتر از گذشته کند.

علیزادگان یاد آور شد: بر اساس تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای و نیز برخی از نهادها در استان تلاش می کنیم افرادی که نیازمند نگهداری در این مراکز هستند با آموزش حرفه توانمند و به جامعه بازگردانده شوند.