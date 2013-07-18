به گزارش خبرنگار مهر، کرمرضا پیریایی در همایش بزرگداشت هفته بهزیستی که قبل از ظهر پنجشنبه در مرکز درمان و توانبخشی نیکان رضوی با حضور آیت الله حسینی بوشهری و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، عنوان کرد: روزی که تاسیس بهزیستی پیشنهاد شد، روز مقدس و پربرکتی بود چرا که امروزه شاهد برکات خیرش در سراسر کشور هستیم و در اجرای این خدمات خیرخواهانه نباید نقش بزرگان و مسئولان کشوری و استانی را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بعضی ارگان‌ها و سازمان‌ها ویژه نظام و انقلاب است و در سایه انقلاب ایجاد شده که آثار وجودی خود را جامعه نشان می‌دهد.

استاندار قم عنوان کرد: خدمت رسانی به عمده اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه در دوره‌هایی شتاب و دقت و تمرکز بیشتری داشته که ارائه آمار متناوب و متنوع مسئولان استان نشان از تلاش بی وقفه مسئولان خیرخواه بهزیستی و کمیته امداد در این زمینه است.

وی افزود: کار مسئولان کشوری و استانی باید خدمت رسانی باشد و خدمت به محرومین شکوه معنوی ویژه‌ای دارد.

پیریایی در ادامه افزود: مسئولان استان قم با شناخت جایگاه قم در جهان اسلام و عملکرد و جایگاه آن در کشور خدمات خوبی را ارائه و معرفی کرده‌اند که با توان، تجربه و تخصص و با در کنار هم قرار گرفتن این سه، پازل توفیق در استان چیده شده است که ارتباط عمیقی با اهتمام مسئولین بهزیستی دارد.

وی تاکید کرد: امید است خدمات دولت نهم و دهم تا پایان برنامه کاری خود به نحو احسن انجام شود و عمده خدمات متنوعی که ارائه شده بخاطر ادای حس تکلیف و مسئولیت مسئولین در قبال محرومان و نیازمندان بوده و جای تقدیر و تحسین دارد.

استاندار قم در ادامه بیان کرد: حضور پیگیرانه مسئولان در جلسات تصمیم گیری از علل موفقیت خادمان ملت است که با آنالیز خدمات آنها می‌توان دریافت که نقش پیگیری مجدانه آنها بسیار موثر و سازنده در اجرای اهداف و خدماتشان بوده که کافیست مدیریت متمرکز باشد.

پیریایی تاکید کرد: گاهی در سطح نظارت به مجموعه ای انتقاد می‌شود که اعتباری تخصیص داده می‌شود ولی کم کاری صورت می‌گیرد اما در خصوص مدیران سازمان بهزیستی با وجود کمبود تخصیص و اعتبارات بسیار فراتر از مسئولیت خود خدمات رسانی کردند.

وی در ادامه افزود: غربالگری فقط مختص به شنوایی و یا بینایی سنجی نیست بلکه در خصوص خدمات، فعالیت و مدیریت متمرکز مسئولان نیر باید غربالگری صورت گیرد و با تمرکز جامعه هدف را به عمل برساند.

