مجمع جهانی شهر اسلامی در قزوین با حمایت استانداری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: روز 9 شهریور ماه با برگزاری همایش مهم روز قزوین در سه محور تجلیل از نامداران و چهره های ماندگار، جشنواره زیتون، انگور و پسته و جشنواره اسباب بازی رویداد مهمی در استان رقم خواهد خورد.



وی افزود: مجمع جهانی شهر اسلامی از رویدادهای بسیار مهم ملی است که با حضور 20 کشور اسلامی به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای معرفی این شهر به ایران و جهان است.



حبیبی بیان کرد: معیارهای سکونت اسلامی، حقوق شهروندی، مدیریت در جامعه اسلامی، زیباشناسی، مشارکت در شهر اسلامی در این همایش مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت و با برگزاری 12 جلسه تاکنون هماهنگی لازم برای برپایی این رویداد مهم در استان انجام شده است.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: اجلاس جهانی شهر اسلامی حرکتی ملی است و باید مورد حمایت مالی قرار گیرد تا بتوانیم آن را آبرومندانه برگزار کنیم.



حبیبی تصریح کرد: آزادسازی دولتخانه صفوی موضوع دیگری است که با حمایت مسئولان استان می تواند در تسریع پروژه موثر باشد تا همزمان با روز قزوین برای آزاد سازی بقیه اماکن شامل چند سوله ورزشی و یک باب دبیرستان اقدام جدی شود.



وی استقرار اداره راه و شهرسازی در منطقه طارم را گامی در حل مشکلات حوزه راه ذکر کرد و خواستار همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان برای واگذاری زمین مورد نیاز شد.



حبیبی بیان کرد: مبلغ 500 میلیون تومان از محل استان و 300 میلیون تومان اداره راه و شهرسازی برای خرید و واگذاری زمین اداره راه طارم اختصاص خواهد یافت.



در این جلسه نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص حمایت از خدمات روبنایی مسکن مهر استان، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص حمایت از مجتمع های تولیدی و کشاورزی، کمک به مبارزه با آفت زیتون، تامین زیرساختها و حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش در خصوص توجه بیشتر به فصل آموزش بودجه مطالبی بیان کردند.