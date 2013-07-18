چهار هزار بازرسی مستقیم در سال 91 از مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان کرمانشاه انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سهرابی ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی و سالگرد شصتمین سال تاسیس این سازمان برگزار شد، گفت: هم اکنون سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت ریالی از دولت 37 میلیون نفر را تحت پوشش خود داشته و برای ادامه این مسیر باید از حمایت های دولت و مردم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه اگر سازمان تامین اجتماعی این حجم از افراد را تحت پوشش خود قرار نمی داد آیا دولت قادر به تامین این حجم وسیع بود؟!، گفت: مسلما این مقدور نبوده و رسیدن درآمدهای این سازمان به نقطه سربسری زنگ خطری برای سازمان است.

سهرابی افزود: سازمان تامین اجتماعی از نظر خدمات درمانی نیز یکی از سازمان های مطلوب بوده و در این راستا در استان کرمانشاه بیمارستان شهدا با 120 تخت و حضرت معصومه(س) با 100 تخت به بیمه شدگان ارائه خدمات می کند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای خدمات درمانی به مردم استان کرمانشاه هم اکنون دو پلی کلینیک در استان و دو درمانگاه در شهرستان های اسلام آباد غرب و بیستون فعالیت می کنند.

سهرابی تعداد پرسنل بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را 900 نفر اعلام کرد و گفت: تقریبا بار عظیمی از حوزه درمان استان ایلام بدلیل نبود بیمارستان برعهده کرمانشاه بوده و بخش هایی از خدمات درمانی به استان‌های کردستان و لرستان نیز از طریق مراکز درمانی در استان کرمانشاه انجام می شود.

وی در بخش دیگر با اشاره به آمار مراجعات در سال 91 به مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان کرمانشاه گفت: در این سال هفت میلیون مراجعه مستقیم و غیرمستقیم به مراکز درمانی در استان صورت گرفته که 2.5 میلیون از این مراجعات به صورت مستقیم بوده است.

سهرابی همچنین میزان مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان را یک هزار و 40 مرکز عنوان کرد و گفت: در سال 91 بیش از 4.5 میلیون مراجعه نیز در این مراکز صورت گرفته است.

وی از خدمات‌دهی 250 پزشک در مجموعه درمانی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین در سال 91 به صورت میانگین 22 هزار مورد بستری صورت گرفته که هشت هزار مورد از آن مربوط به اعمال جراحی بوده است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از انجام 6 هزار و 500 زایمان در بیمارستان حضرت معصومه(س) کرمانشاه که از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بوده، خبر داد و گفت: این میزان 27 درصد از کل زایمان های استان بوده و هیچ موردی از مرگ و میر مادران گزارش نشده است.

سهرابی از انجام 4هزار بازرسی مستقیم و 300 مورد بازرسی نامحسوس از مراکز درمانی در استان کرمانشاه خبر داد.

وی از تسویه تمام بدهی های بخش درمانی سازمان به مراکز طرف قرارداد در سال 91 خبر داد و گفت: حجم اعتبارات به بخش درمانی در سال 90 مبلغی بالغ بر 70 میلیارد تومان بوده که این مبلغ در سال 91 به 90 میلیارد تومان و در سال 92 به 110 میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه با تاکید بر ارائه کیفی خدمات در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی از راه اندازی مرکز اورژانس بیمارستان حضرت معصومه(س) کرمانشاه خبر داد.

سهرابی در بخش دیگر از ایجاد سیستم اعتباربخشی به منظور پرداخت غرامت به بیماران و با هدف افزایش ایمنی بیمار در مراکز درمانی خبر داد و گفت: فرد بیمار باید محور تمام امور در مراکز درمانی بوده و سعی شده است در این مراکز استانداردهای لازم در راستای بهبود درمان رعایت شود.

وی افزایش هزینه های درمانی را از جمله چالش های این سازمان دانست و گفت: متاسفانه رشد و توسعه مراکز درمانی به اندازه تورم نبوده و این مساله می تواند چالش برانگیز باشد.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه رایگان بودن هزینه درمان را مصوب مراجعات کاذب به این سازمان و از دیگر چالش های آن دانست و گفت: این مساله نیازمند کار فرهنگی مستمر و جامع و همچنین نیازمند برنامه ریزی ملی است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه افزایش هزینه ها را منجر به افزایش پرداخت مردم به مراکز طرف قرارداد سازمان دانست و گفت: این مساله باعث خواهد شد سهم سازمان بیمه گر کمرنگ تر شود و اعتقاد ما بر این بوده که وظیفه بیمه سنگین تر و باید پوشش بیشتری را نسبت به تحت پوششین خود انجام دهد.

وی از افزایش لیست 100 قلم داروی جدید که بر عهده بیمه نبوده، به داروهای موجود در لیست مراکز درمانی خبر داد و گفت: طبق طرح سازمان تامین اجتماعی حیطه ای داروها را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

سهرابی حجم بالای مراجعات افرادی که دارای بیمه نبوده و یا مشمول بیمه های دیگر هستند، به مراکز درمانی سازمان را از موفقیت های این سازمان دانست و گفت: این مساله باعث افزایش درآمد سازمان و به دنبال آن توسعه کمی و کیفی در امکانات و خدمات آن می شود.

وی از رضایت حدود 76.6 درصدی مراجعات به مراکز درمانی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این در حالی است که سازمان های قرار گرفته در رده های پیش از تامین اجتماعی سازمان های ارائه دهنده خدمات نیستند و این نقطه قوتی برای سازمان است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر جگونگی طرح شکایات توسط مراجعین به سازمان در خصوص ارائه خدمات گفت: در مراکز درمانی سازمان یک مرکز مشاوره برای رسیدگی به این شکایات قرار داده شده است و در صورتیکه بررسی ها و اقدامات مورد قبول شاکی نباشد، می‌تواند به سازمان های بازرسی و یا اداره کل رسیدگی به شکایات واقع در استانداری مراجعه و طرح شکایت کنند.

سهرابی در پایان گفت: تمامی کارفرمایان مکلفند پیش از استخدام و اقدام به بیمه افراد تحت پوشش معاینات پزشکی کامل را برای این افراد انجام دهند.