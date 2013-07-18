درخواست سازمان حقوق بشری از مقامات مصری/ کشته شدن 10 تکفیری در سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سازمان عفو بین الملل از مقامات مصری خواست که شرایط لازم برای محاکمه عادلانه افرادی که پس از حوادث اطراف گارد ریاست جمهوری در دو هفته گذشته دستگیر شده اند را فراهم آورد.

عفو بین الملل خواستار تحقیقات درباره وارد کردن شوک برقی به بازداشت شدگان هنگام دستگیری یا کتک زدن آنها با قنداق تفنگ شد.

در گزارش عفو بین الملل آمده است: بیش از 660 نفر فقط در قاهره بازداشت شده اند که در میان آنها رهبران برجسته اخوان المسلمین نیز وجود دارد و خانواده های برخی از بازداشت شدگان از مکانی که این افراد در آن نگهداری می شوند بی اطلاع هستند.

از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر ارتش مصر را متهم به استفاده بیش از حد از زور برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان در اطراف گارد ریاست جمهوری کرد و از عدلی منصور خواست که تحقیقات بی طرفانه ای در این باره به عمل آورد.

از سوی دیگر منابع مصری از کشته شدن ده فرد تکفیری ظرف 48 ساعت گذشته در عملیات ارتش مصر در سینا خبر دادند.