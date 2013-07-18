تصمیم امام(ره) برای نامگذاری روز قدس هوشمندانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس در دماوند پیش از ظهر پنج شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار دماوند، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند، حجت ‏الاسلام محسن کرمانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دماوند و دیگر مسئولان شهرستان دماوند در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

سعید افشار نادری در این نشست با تبریک فرا رسیدن ماه رمضان با اشاره به اهمیت روز قدس گفت: اسرائیل برای منطقه یک خطر جدی است و مردم بار دیگر در راهپیمایی روز قدس، انزجار خود را از این غده سرطانی اعلام می‏ کنند.

وی افزود: برخی فکر می کنند که مسئله اسرائیل فقط با فلسطین است، در صورتی که با کمی مطالعه خواهیم دید برنامه اسرائیل گسترده ‏تر از فلسطین است و برنامه نیل تا فرات را دنبال می‏ کند.

اسرائیل دیگر نمی‏ تواند مظلوم نمایی کند

فرماندار دماوند تصریح کرد: تصمیم امام خمینی(ره) برای نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس تصمیمی هوشمندانه بود و با این نامگذاری و راهپیماییهای گسترده ‏ای که در کشورهای اسلامی برگزار می‏ شود، اسرائیل دیگر نمی‏ تواند مظلوم نمایی کند و خودش را محق بداند.

وی در ادامه از تمام مسئولان حاضر در این نشست خواست همچون سالهای گذشته همکاری لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‏ تر راهپیمایی روز جهانی قدس داشته باشند.

ایتام و بی ‏پناهان مسلمان از ابعاد مسئله فلسطین و قدس هستند

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند نیز در این نشست گفت: ایتام و بی ‏پناهان مسلمان از ابعاد مسئله فلسطین و قدس هستند که توسط رژیم غاصب صهیونیستی، خانه و خانواده خود را از دست داده‏اند.

حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی اضافه کرد: امروز می ‏بینیم که رژیم غاصب صهیونیستی نه تنها به پدر و پسری که در آغوش هم و در پناه یک بشکه مخفی شده بودند، با بی ‏رحمی تمام شلیک می‏ کند، بلکه می ‏بینم آنها حتی یک کودک پنج ساله را به بهانه سنگ‏ اندازی به سربازانشان دستگیر می‏ کنند.

وی عنوان داشت: امسال در حالی راهپیمایی قدس را برگزار می ‏کنیم که هم از جهت داخلی و هم از نظر بین ‏المللی شرایط خاصی داریم؛ تمام حرکتهایی که در سطح بین ‏المللی انجام می ‏شود، برای این است که نگاه ‏ها از اسرائیل برداشته و روی سوریه، عراق و مصر متمرکز شود.

دیگر اسرائیل از مرکز توجه خارج شده است

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: با وجود بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در آمریکا، دیگر اسرائیل از مرکز توجه خارج شده است و با وجود این اسرائیل تنها مانده و به سوی نابودی خواهد رفت؛ راهپیمایی روز قدس یکی از نمادهای وحدت بین تشیع و تسنن و کنار گذاشتن تعصبها و مرزهاست.

وی با بیان اینکه روز قدس با آخرین روزهای دولت دهم مصاف شده است، بیان کرد: می ‏توانیم در این روز از دولت نهم و دهم قدردانی کرده و برای دولت روحانی آروزی توفیق و اعلام کنیم که همگام با رهبر معظم انقلاب در کنارشان خواهیم بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند نیز در این نشست گفت: همچون گذشته تبیین و تبلیغ اهمیت روز قدس را در برنامه ‏های منبرها توسط ائمه جماعات و روحانیان اعزامی به مساجد داریم.

حجت ‏الاسلام محسن کرمانی ادامه داد: شروع راهپیمایی طبق معمول هر سال از میدان اصلی شهرها به سمت مصلای نماز جمعه خواهد بود که البته امسال در شهر دماوند، مقصد مصلای نماز جمعه دائمی نخواهد بود، بلکه راهپیمایی به مسجد محل قاضی به دلیل ظرفیت بالایی که دارد، منتهی خواهد شد.