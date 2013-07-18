احداث موزه علم و فنآوری در قزوین پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارداشت: نتایج آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی با سه برابر ظرفیت بزودی اعلام می شود تا پس از طی فرآیندهای دیگر در ماههای پایانی سال مشغول به خدمت شوند.



وی افزود: در ساماندهی نیروی انسانی کارهای خوبی شده و 180 نفر تعیین تکلیف وضعیت شدند که تحول خوبی در استان محسوب می شود که ضروری استگ

نسبت به تقویت ساختار تشکیلاتی نیروها اقدام شود.



درافشانی بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی لازم است برای ارتقاء عملکرد خود حرکت های اصلاحی و بهبود عملکرد را در دستور کار خود قرار دهند و برای افزایش راندمان کاری اقدام کنند.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین یادآورشد: با برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت باید به ارتقاء کیفی خدمات دستگاههای اجرایی کمک کنیم تا رضایت مردم جلب شود.



درافشانی تصریح کرد: در استان قزوین راه اندازی موزه علم و فنآوری پیش بینی شده که بعد از ماه مبارک رمضان نسبت به انجام عملیات اجرایی پس از ماه مبارک رمضان اقدام خواهد شد.



وی افزود: شرکت دانش بنیان نانو ظرفیت خوبی در این بخش در استان ایجاد کرده که با برگزاری سمینارهای آموزش و تخصصی زمینه اطلاع رسانی مناسب در این حوزه انجام خواهد شد.



این مسئول یادآورشد: چهارمین جشنواره علم تا عمل شهریور ماه امسال در تهران به صورت کشوری برگزار می شود که زمینه حضور علاقمندان استانی در این رویداد علمی فراهم شده است.



درافشانی گفت: دو طرح استانی به عنوان نمونه انتخاب شده که در این جشنواره شرکت خواهد کرد.



وی از موافقت استانداری برای پرداخت 20 میلیون تومان اعتبار برای برگزاری جشنواره علم تا عمل خبر داد.



























































