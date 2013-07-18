انجام بیش از 150 عملیات امداد و نجات در شاهرود/ بهره گیری از تجربه بومی در راستای خودکفایی

محمد علی آذر مهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شاهرود از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه گفت: تعداد 151 مورد عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در شهرستان شاهرود و حومه انجام شده است که می توان به 65 مورد آتش سوزی، هفت مورد تصادف و واژگونی، دو مورد انفجار، یک مورد امداد کوهستان و ارتفاع، 13 مورد انگشتری، 15 مورد مزاحمت حیوانات، 15 مورد حبس در منزل، یک مورد سقوط در چاه، 15 مورد آسانسور و 17 مورد هم به سایز موارد اشاره کرد.

وی گفت: اجرای مانور اطفای حریق در ساختمان های بلند طی سه مرحله در تعدادی از مجتمع های مسکونی در شهرک های انقلاب، بعثت و گلبرگ از جمله کارهای انجام شده توسط سازمان آتش نشانی شاهرود بوده است.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به اجرای مانور اطفای حریق و کنترل حوادث ناشی از مخازن سوخت تصریح کرد: این مانور طی دو روز با شرکت 30 نفر آتشنشان و با هماهنگی اداره کل راه آهن شمالشرق در محل انبار واگن های آن شرکت در تقاطع جاده سعدآباد و کمربندی شاهرود انجام شده است.

آذر مهر افزود: یکی دیگر از مانورهای انجام شده هم در بلندترین ساختمان شهر در خیابان شهید رجایی متعلق به آقای مسگریان در راستای شناخت بهتر و افزایش توان عملیاتی پرسنل در مواجهه با حوادث مذکور صورت گرفته است.

وی همچنین از ساخت یک دستگاه مانیتور ثابت زمینی با امکانات اسقاطی موجود در سازمان با هزینه ای در حدود چهار میلیون ریال اشاره کرد و افزود: این در حالی است که قیمت نمونه مشابه خارجی دستگاه حدود 30 میلیون ریال است.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شاهرود با بیان اینکه این سازمان در راستای خودکفایی سعی دارد تا امکانات مورد نیاز خود را با بهره گیری از تجربه بومی تولید کند افزود: یک دستگاه تنفس مخصوص حوادث چاه نیز با الگوبرداری از نمونه مشابه خارجی آن با اتکا به توانمندی های نیروهای داخلی سازمان ساخته شده است.

آذر مهر همچنین بیان کرد: پیگیری و مذاکره با چندین شرکت در خصوص تهیه نقشه GIS شهر و همچنین بررسی و صدور گواهی نامه علل حریق به تعداد 25 مورد انجام شده است.

وی گفت: در حوزه آموزش عمومی شهروندان و پیشگیری و حفاظت از حریق نیز پیگیری هایی را در خصوص تمدید اعتبار مجوز برگزاری کلاس های آموزشی حین خدمت در سطح استان سمنان و جذب اعتبارات استانی را داشته ایم.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شاهرود تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی عمومی جهت دانش آموزان، شهروندان و پرسنل ادارات، نهادها، بیمارستان خاتم الانبیاء، هلال احمر و ... به میزان 230 نفر ساعت و همچنین بازدید ایمنی از صنوف و مشاوره و ارائه راهنمایی لازم و صدور استعلام ایمنی 42 واحد صنفی هم از برنامه های انجام شده است.

آذر مهر در خاتمه، نظارت بر نمایشگاه طرح ضیافت ماه مبارک رمضان و تامین نکات ایمنی محل در طول برپایی نمایشگاه را به عنوان یکی دیگر از کارهای صورت گرفته بیان کرد.