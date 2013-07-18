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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۱

پیگیری خبر مهر/

حرم شهید گمنام با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور ساخته می شود

حرم شهید گمنام با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور ساخته می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرانجام با پیگیریهای صورت گرفته در کرمان حرم شهید گمنام به زودی با همکاری میراث فرهنگی در شهرستان انار احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حرم شهید گمنام با سازه فعلی و با کمک مالی میراث فرهنگی کشور تکمیل واحداث می گردد.

امروز جلسه ای با حضور آتوسا مومنی معاون سازمان میراث فرهنگی  کشور، کامیاب معاون استاندار کرمان؛ مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و میراث فرهنگی استان ، مسئولین شهرستان اناربرای بررسی مسائل اخیر پیرامون ارگ انار و احداث حرم شهید گمنام ؛ تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید با نظر کارشناسان معماری سازمان میراث فرهنگی کشور حرم شهید گمنام با همین سازه احداث و با کمک مالی میراث فرهنگی کشور تکمیل گردد.

ضمنا از برکات این شهید بزرگوار قول کمک حد اقل 100 میلیون تومانی سازمان میراث فرهنگی جهت مرمت ارگ اناربود که مقرر شد بزودی تخصیص یابد.
 

کد مطلب 2099825

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