دوبله سریال "ارمغان تاریکی" به زبان کردی/ نظارت بر توزیع آرد و گندم

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده مخاطبان کرد زبان از فیلم ها و سریال های دوبله شده ایرانی سریال تلویزیونی «ارمغان تاریکی» در واحد دوبلاژ صدا و سیمای مرکز مهاباد دوبله شد.

سریال پرمخاطب «ارمغان تاریکی » در 22 قسمت 45 دقیقه‌ای از سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روی آنتن رفت که هم اکنون دوبله این سریال با همکاری بیش از 40 نفر از بهترین صداپیشگان مرکزبه زبان کردی در بخش دوبلاژ رو به پایان است.

مدیریت دوبلاژ این سریال به عهده ابراهیم بومی و احمد نقده، ترجمه آن را عبدالرحمن شکور، ویراستاری بیان اسماعیلی، افکت و صدا گذاری آن را ابراهیم بومی و صدابرداری آن را احمد نقده انجام داده است.

از جمله صداپیشگانی که در دوبله کردی این سریال تلویزیونی به هنرنمایی پرداخته اند، می توان به ابراهیم بومی، پرشنگ بشیری، جواد رعدی، قاسم آزیز، احمد نقده، شهرام میکاییلی، فاطمه لی لی، جمیله آبروش و ... اشاره کرد.

این سریال قصه چند دانشجوی جوان است که در سال‌های آغاز دهه ۶۰ در تهران زندگی می‌کنند و هر یک در برخورد با حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن دوران همچون جنگ تحمیلی، بحران‌های سیاسی، حضور گروهک‌های سیاسی در جامعه و… سرنوشت‌های متفاوت پیدا می‌کنند.

شخصیت اصلی سریال مجید دانشجوی عکاسی است که در اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان‌های سیاسی شده و به دلیل هوش و ذکاوت خود مورد اطمینان قرار می‌گیرد و به او ماموریت مهمی واگذار می‌شود و ...

راه اندازی دستگاه ای پکس بخش سی تی اسکی بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد

دستگاه ای پکس در بخش سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره ) مهاباد راه اندازی شد، با توجه به بهای تمام شده بالای تهیه فیلم های رادیولوژی جهت مراجعین بخش سی تی اسکن در بیمارستان مهاباد به منظورصرفه جویی و استفاده از فن آوری روز اقدام به راه اندازی سیستم ای پکس کرده است.

به کمک این دستگاه یاد شده امکان انجام تبدیل تصویر برداری سی تی اسکن و چاپ آن روی کاغذ و یا تهیه لوح فشرده میسر و همچنین امکان ارسال تصاویر از طریق زیر ساخت شبکه ای موجود بیمارستان را به بخش های مختلف بیمارستان و رویت پزشکان در بخش ها را دارا است. با نصب و راه اندازی این دستگاه کاهش چشم گیری در هزینه های فعلی تهیه و چاپ فیلم های رادیولوژی فراهم و سالانه صرفه جویی ریالی قابل توجهی را برای بیمارستان به همراه خواهد داشت.

بخش سی تی اسکن بیمارستان امام مهاباد در ماه به طور متوسط بالای یک هزار و 500 مورد مراجعه فسمت های بستری و سرپایی را دارد که در سال بالای 15 هزار نفر بوده که اعتبار اجرایی این پروژه 150 میلیون ریال بود.

تشکیل کمیته نظارت بر توزیع گندم و آرد سلماس

با هدف جلوگیری از قاچاق گندم و آرد کمیته ساماندهی توزیع گندم و آرد در شهرستان سلماس تشکیل شد، فرماندار سلماس در نخستین جلسه این کمیته اعلام کرد: این کمیته در راستای تحقق دستورات نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مصوبات این کمیته هستند.

مرتضی نظری افزود: با توجه به بارندگی های مطلوب امسال پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 22 هزار تن گندم در سلماس برداشت شود که این میزان در مقایسه با سال قبل از رشد 30 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به 700 تن گندم از کشاورزان سلماس خریداری شده اضافه کرد : تمهیداتی اندیشیده شده تا به موقع پول کشاورزان پرداخت شود و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

فرماندارسلماس تاکید کرد : با افراد و نیز کارخانجات تولید آرد در شهرستان که اقدام به قاچاق آرد یا گندم کرده باشند باشدت برخورد شده و به همه دستگاه ها از جمله صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، غله و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شده که با مجرمین در زمینه قاچاق آرد وگندم کوتاهی نشود.