1000 جلد قرآن و مفاتیح در مساجد اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از اجرای طرح "تلاوت نور" در کانون های فرهنگی مساجد اردبیل اضافه کرد: توزیع این میزان قرآن و ادعیه در راستای اجرای طرح تلاوت نور در ماه رمضان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به مناسبت ماه رمضان ۳۸۰ کانون‌ فرهنگی مساجد استان میزبان طرح تلاوت نور است، ادامه داد: طرح تلاوت نور به عنوان کم هزینه ترین و فراگیرترین طرح قرآنی کشور است که به برکت ماه میهمانی خدا در سطح کشور و این استان اجرا می شود.

به گفته سقاء این طرح توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی، هنری مساجد در سراسر کشور حمایت و پشتیبانی می شود.

وی با بیان اینکه این طرح علاوه ماه رمضان طی طول سال به صورت روزانه بعد از نماز مغرب وعشا و یا بین الصلاتین در تمامی کانون‌ های مساجد استان اجرا می ‌شود، تصریح کرد: طی روزهای عادی روزانه یک صفحه از قرآن قرائت می شد.

مسئول دبیرخانه کانون‌ های فرهنگی مساجد استان ادامه داد: اما در ماه رمضان که ماه نزول قرآن کریم است،تلاوت قرآن قوت بیشتری گرفته و روزانه یک جزء تلاوت می شود تا در عید سعید فطرمراسم ختم قرآن کریم برگزار شود.

وی تسهیل در امر روخوانی و روان‌ خوانی قرآن کریم، تعمیم فرهنگ انس و تلاوت قرآن کریم و زمینه‌ سازی ظهور و بروز مفاهیم والای قرآن در بین اهالی مسجد بویژه اعضای کانون های فرهنگی، هنری مساجد را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد.