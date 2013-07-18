سهم شهرستانهای استان قزوین از بودجه امسال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ياري روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارداشت: از اين ميزان اعتبار 766 ميليارد و 904 ميليون ريال آن اعتبارات هزينه اي بوده و يكهزار و 275 ميليارد و 705 ميليون ريال آن اعتبارات تملک دارايي استان در سال جاري است.



وي ادامه داد: اعتبارات هزينه اي استان در سال جاري نسبت به مصوب سال گذشته استان از رشد 12.5 درصدي برخوردار است اما نسبت به عملكرد 5.5 درصد كاهش را نشان مي دهد.



ياري با بيان اينكه اعتبارات تملک دارايي استان در سال جاري نسبت به سال گذشته از كاهش جزيي برخوردار است بیان کرد: اعتبارات تملک دارايي استان در سال گذشته يكهزارو 275 ميليون و 770 ميليارد ريال بوده است.



وي، كل اعتبارات استان هاي كشور در سال جاري را بيش از 128 هزار ميليارد ريال ذكرد و تصريح كرد: با توجه به شرايط اعتباري كشور و محدوديت اعتبارات لازم است دستگاههاي اجرايي در هزينه كردها دقت لازم را داشته باشند.



ياري به ميزان درآمدهاي استان در سال جاري اشاره كرد و گفت: درآمد استان در بودجه سال جاري كشور پنج هزارو 370 ميليارد ريال پيش بيني شده است كه از رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته برخوردار است.



وي ميزان درآمدهاي استان را در سال گذشته چهار هزارو 360 ميليارد ريال عنوان كرد.



مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري قزوين، سهم استان را از اعتبارات هزينه اي كشور 1.7 درصد و از اعتبارات تملک دارايي 1.54 درصد ذكر كرد و گفت: استان قزوين 1.6 درصد اعتبارات كشور را به خود اختصاص داده كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته تغييري نداشته است.



وي، به الزامات بودجه سال 92 كشور و به تبع آن استان قزوين اشاره كرد و افزود: در اعتبارات امسال الزاماتي لحاظ شده كه اين الزامات محدوديت هاي اعتباري را بيش از گذشته افزايش داده است.



یاری به سهم شهرستان هاي استان از ميزان اعتبارات تملک دارايي كشور اشاره كرد و افزود: از اعتبارات تملک دارايي هاي استان امسال 35 درصد به شهرستان قزوين ، 20 درصد به شهرستان تاكستان، 15 درصد به شهرستان بوئين زهرا، 11 درصد به شهرستان آبيک، 11 درصد به شهرستان البرز و هشت درصد به شهرستان آوج اختصاص داده شده است.



وي، همچنين به رشد ميزان پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دولت در اعتبارات هزينه اي امسال نسبت به سال گذشته اشاره كرد و اظهارداشت: ميزان رشد اعتبارات اين مقوله نسبت به سال قبل از رشد 22 درصدي برخوردار است.