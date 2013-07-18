فرهنگیان قزوین خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین شفائی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد خواستار پرداخت مطالبات گذشته فرهنگیان بازنشسته از رئیس جمهور شد.



در این نامه آمده است: با احترام و عرض ادب، همان طور که استحضار دارید، تعداد زیادی از بازنشستگان کشوری حقوق و مطالباتی دارند که تاکنون پرداخت نشده و یا با تعویق و تأخیر همراه بوده است.



در این نامه خطاب به رئیس جمهور ذکر شده است: مابه التفاوت افزایش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که از مهر ماه 86 تا یکم مهر ماه 87 به مدت یک سال شامل تعداد کثیری از بازنشستگان می‌باشد با وجود اینکه مطالبات برخی تا چهار میلیون تومان می‌رسد پس از چند سال صرفا در پنج فقره مبلغ یک میلیون تومان کارسازی شده است، که این امر موجبات گله‌مندی این عزیزان را فراهم آورده است.



رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان قزوین از رئیس جمهور خواستار شده است تا ترتیبی اتخاذ نماید که نسبت به پرداخت همه مطالبات این قشر فرهیخته اقدام عاجل صورت گیرد.