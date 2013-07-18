احمدی نژاد وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد عصر امروز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بغداد از سوی خضیر الخزاعی معاون رییس جمهور و کفیل ریاست جمهوری عراق مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
در مراسم استقبال رسمی از رییس جمهوری اسلامی ایران، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور دکتر احمدی نژاد و خضیرالخزاعی، هیات های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کرده و از یگان تشریفات سان دیدند.
دیدار و گفتگو با کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق و شرکت در مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و عراق و زیارت عتبات عالیات از جمله برنامه های دکتر احمدی نژاد در سفر دو روزه به عراق است.
رییس جمهوری اسلامی ایران به منظور دیدار و مذاکره با مقامات عالی رتبه عراقی و زیارت عتبات عالیات، دقایقی پیش وارد بغداد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد عصر امروز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه بغداد از سوی خضیر الخزاعی معاون رییس جمهور و کفیل ریاست جمهوری عراق مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
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