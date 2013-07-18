مراسم چهارمین سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر چهارمین سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک امروز عصر در مسجد ولی عصر با حضور خانواده های کشته شدگان امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در مسجد ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

همچنین در این مراسم برخی چهره ها از جمله داوود دانش جعفری وزیر دولت نهم ، سردار علایی از فرماندهان جنگ، دریابان شمخانی وزیر دفاع دولت اصلاحات حضور داشتند.

پدر جوادی فر در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد نتیجه دادگاه کشته شدگان کهریزک گفت: ما چهارسال است می گوییم همه چیز از طریق قانون پیش برود هرچه قانون بگوید در مقابل آن تبعیت می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظرش در مورد عملکرد دادگاه کهریزک چیست، گفت: عملکرد دادگاه خوب بوده و این مسئله را در یازده جلسه ای که پیگیری کردیم به همه اعلام کردم. حالا حکم هرچه صادر شد ما تابع قانونیم.

وی ادامه داد: امیداریم این عملی که در انتخابات 88 انجام شد هیچ وقت تکرار نشود. هیچ خانواده ای داغدار نشود و مصیبت این چنین در نظام جمهوری اسلامی رخ ندهد.