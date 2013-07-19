به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی عصر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی بیمارستان 32 تخت خوابی تامین اجتماعی شهر شیرداه اظهار داشت: هم اکنون 37 میلیون نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: سقف حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به 700 هزار تومان افزایش یافته است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که 1.5 میلیون فرصت شغلی طی سال های دولت نهم و دهم در کشور در بخش تعاون ایجاد شده است تصریح کرد 2 میلیون 300 هزار فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی طی هشت سال اخیر در کشور ایجاد شد.

وی تعداد سرپرستان خانوار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را 12 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در طی هشت سال اخیر 172 هزار واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی ساخته شده است.

عباسی با بیان این که یک میلیون 200 هزار خانوار تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفتند افزود: 15 هزار بازنشسته از بیمه مستمری در کشور استفاده می کنند.

به گزارش مهر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سفر عصر امروز خود به مازندران ضمن بازدید از بیمارستان جایگزین رازی قائم شهر در مراسم تجلیل از کار آفرینان نمونه استان در ساری حضور یافت.

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