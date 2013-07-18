کاروان پرسپولیس راهی مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامه‌های فرهنگی و معنوی در نظر گرفته شده برای تیم فوتبال بزرگسالان، مدیر عامل باشگاه و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز و در آستانه شروع رقابت‌های لیگ برتر برای زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عازم مشهد مقدس شدند.



عوامل اجرایی تیم، تدارکات و کادر پزشکی ظهر امروز و مدیر عامل باشگاه، کادر فنی و بازیکنان با پرواز ساعت 17:30 دقیقه راهی مشهد مقدس شدند. در همین راستا هماهنگی های لازم با آستان قدس رضوی به منظور جلوگیری از بی نظمی در حرم و همچنین در نظر گرفتن شرایط ویژه برای سرخپوشان انجام صورت گرفته است. کاروان پرسپولیس صبح جمعه به تهران باز می‌گردد.

