کاروان پرسپولیس راهی مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامههای فرهنگی و معنوی در نظر گرفته شده برای تیم فوتبال بزرگسالان، مدیر عامل باشگاه و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز و در آستانه شروع رقابتهای لیگ برتر برای زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عازم مشهد مقدس شدند.
عوامل اجرایی تیم، تدارکات و کادر پزشکی ظهر امروز و مدیر عامل باشگاه، کادر فنی و بازیکنان با پرواز ساعت 17:30 دقیقه راهی مشهد مقدس شدند. در همین راستا هماهنگی های لازم با آستان قدس رضوی به منظور جلوگیری از بی نظمی در حرم و همچنین در نظر گرفتن شرایط ویژه برای سرخپوشان انجام صورت گرفته است. کاروان پرسپولیس صبح جمعه به تهران باز میگردد.
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان عصر امروز عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامههای فرهنگی و معنوی در نظر گرفته شده برای تیم فوتبال بزرگسالان، مدیر عامل باشگاه و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز و در آستانه شروع رقابتهای لیگ برتر برای زیارت بارگاه امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عازم مشهد مقدس شدند.
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