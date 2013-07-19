270 میلیون تومان برای ستاد بازسازی عتبات عالیات درخواست شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دهنوی ، پنچشنبه شب در دومین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسانرضوی اظهار کرد: 270 میلیون تومان برای تامین هزینه های ستاد بازسازی عتبات عالیات از شورای سیاست گذاری این ستاد درخواست شد که در این راستا تنها 50 میلیون تومان دریافت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئله بازسازی عتبات عالیات از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، افزود: این امر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسانرضوی با اشاره به پروژه طلاکاری ایوانهای حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) بیان کرد: این پروژه مطرح و کلیات آن با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسیده است.
دهنوی در خصوص ساخت صحن امام رضا (ع) در عتبات عنوان کرد: ساخت صحن امام رضا(ع) در عتبات مسئله مهمی است که نیازمند دقت و برنامهریزی های لازم است.
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