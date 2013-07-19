به گزارش خبرنگار مهر، مهناز تقوی، پنچشنبه شب در محلس سازمان میراث فرهنگی، اظهار کرد: سال جاری اعطای مجوز فعالیت برای هنرمندان صنایع دستی در مقایسه با سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: این مجوزها در سه بخش کارت شناسایی صنعتگری، پروانه تولید کارگاهی، و اعلامیه تاسیس کارگاه صادر شده است.

تقوی بیان کرد: هنرمندان در رشته‌های صنایع دستی فلزی و فرآورده‌های سنگی و چوبی بیشترین متقاضیان این مجوزها بوده‌اند.

وی سپس از صدور 730 مجوز فعالیت صنایع دستی برای هنرمندان خراسان‌رضوی خبر داد و افزود: 730 مجوز فعالیت صنایع دستی برای هنرمندان خراسان‌رضوی از ابتدای امسال صادر شده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه صنایع دستی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، افزود: این صنعت می تواند ارز آوری داشته باشد و توسعه اقتصادی را در کشور به دنبال داشته باشد.