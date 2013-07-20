  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

استقلال بودجه ای 3دانشکده دانشگاه محقق اردبیلی در سال جاری

استقلال بودجه ای 3دانشکده دانشگاه محقق اردبیلی در سال جاری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اعلام کرد: دانشکده مغان و دانشکده مشکین شهر از نظر بودجه ای در سال جاری از دانشگاه محقق اردبیلی جدا شده و ردیف بودجه مستقل دریافت می کنند.

دکتر مسعود گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا سال گذشته بودجه دانشکده مغان و دانشکده مشکین شهر از دانشگاه محقق اردبیلی تامین می شد ولی در سال جاری به این دو دانشکده ردیف بودجه مستقل اختصاص یافت.

وی ادامه داد: ردیفی بودجه ای که به دانشکده مغان اختصاص یافته است یک میلیارد و نیم و ردیف بودجه دانشکده مشکین شهر یک میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: دانشکده مغان در 10 رشته کارشناسی و دانشکده مشکین شهر در 6 رشته کاردانی و کارشناسی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: پیش از این به دانشکده پرديس نمين دانشگاه محقق اردبیلی نیز ردیف بودجه مستقل اختصاص داده شده بود.

 

کد مطلب 2099924

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