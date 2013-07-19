به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن شریعتی، پنچشنبه شب در گردهمایی اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات خراسان‌رضوی اظهار کرد: مسئولان در زمینه‌ مقابله با تهاجم فرهنگی با راه ها و ابزارهای گوناگون به‌ویژه انجام فریضه واجبه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.

وی ادامه داد: وظیفه کارگزاران نظام در رابطه با احیاء و ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری و غیرقابل انکار است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه یکی از عظیم‌ترین و پر برکت‌ترین فرایض، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: در هر استان یک شورا با عنوان ستاد احیاء‌ امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده که می‌تواند منشأ اثرات فراوان باشد.

حجت الاسلام شریعتی عنوان کرد: ترویج ارزش‌های انقلابی، اسلامی و ارتقاء‌ آگاهی‌های دینی و معنوی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد.