به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای. تودی، با انتشار اولین عکس از شان پن در نقش قهرمانی تفنگ به دست، اکنون می توان او را در نقشی اکشن نیز تصور کرد.

هر چند شان پن گفته است نباید "تفنگدار" را خیلی ساده یک فیلم اکشن بنامیم چون به این ترتیب اطلاعات درستی درباره فیلم نداده‌ایم. او همچنین گفت: این فیلم داستانی خیلی انسانی دارد هرچند همه عناصر فیلم های اکشن مثل بزن و بُکش را هم دارد.

"تفنگدار" با اقتباس از رمان ژان- پاتریک منچت ساخته شده و شان پن در آن در نقش شخصیتی به نام جیم تریر ظاهر شده که قبلا در نیروهای جنگنده بوده و بعد برای یک سازمان غیردولتی در کنگو کار می‌کند.

این فیلم را پیر مورل کارگردان "تیکن" کارگردانی کرده و در آن ادریس البا، مارک ریلنس، ری وینستون و خاویر باردم هم در مقابل دوربین رفته‌اند.

ابتدا قرا بود اسم این فیلم "تفنگدار آماده" باشد، اما اکنون با نام "تفنگدار" از آن یاد می شود. فیلمنامه این فیلم را پیتر تراویس نوشته و داستان آن با داستان فیلم های "بورن" مقایسه شده است.

هنوز چیزی درباره تاریخ اکران این فیلم گفته نشده است.

شان پن به تازگی در "جوخه گانگسترها" نیز بازی کرده و قرار است در فیلم بن استیلر با عنوان "زندگی مخفی والتر میتی" نیز نقش‌آفرینی کند. او برای فیلم‌های "میلک" در سال 2008 و "رودخانه مرموز" در سال 2003 جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را در کارنامه اش دارد.