به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسيني، شامگاه پنجشنبه در ديدار اصحاب فرهنگ و هنر استان يزد با امام جمعه استان اظهار داشت: براي ارتقاي وضعيت موسسات قرآني، از سال 87 تاكنون 11 دوره آزمون سراسري در رشته هاي مختلف برگزار شده و در هر دوره دو هزار و 500 نفر شركت كردند.

وي بيان كرد: در 12 مهرماه سال جاري نيز آزمون سراسري قرآن كريم در 18 رشته برگزار مي شود.

عبدالحسيني همچنين از برگزاري 14 دوره تربيت مربي در سال گذشته خبر داد و يادآور شد: در اين دوره ها 780 مربي آموزش هاي لازم را فرا گرفتند.

وي از حمايت اداره ارشاد استان يزد از راه اندازي موسسات قرآني خبر داد و از فرهيختگان قرآني خواست: براي دريافت مجوز تاسيس موسسات قرآني اقدام كنند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد يادآور شد: اكنون در برخي شهرستانهاي استان، تنها يك يا دو موسسه قرآني مشغول فعاليت هستند كه لازم است فرهيختگان و نخبگان قرآني براي ايجاد موسسات بيشتر در اين شهرستانها وارد عمل شوند.

عبدالحسيني تاكيد كرد: اداره ارشاد از اين قشر براي ايجاد موسسات قرآني حمايت ويژه خواهد كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آمار نشريات استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر 103 نشريه در استان يزد فعاليت مي كنند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش بيش از دو برابري داشته است.

عبدالحسيني با بيان اينكه اكنون چهار روزنامه در استان يزد مجوز فعاليت دارند، خاطرنشان كرد: متاسفانه هنوز سه روزنامه فعاليت خود را آغاز نكرده اند.

وي همچنين از فعاليت 51 انتشاراتي و 90 چاپخانه در استان يزد خبر داد.

عبدالحسيني در مورد سالنهاي سينماي يزد نيز عنوان كرد: اكنون 9 سالن سينما با دو هزار و 612 صندلي در استان يزد داريم.

وي همچنين از فعاليت 30 آموزشگاه آزاد هنري و 461 كانون فرهنگي و هنري در مساجد استان يزد خبر داد.

در اين مراسم كه با ضيافت افطاري در بيت امام جمعه يزد همراه بود، جمعي از هنرمندان، اصحاب رسانه، فعالان كانون‌هاي مساجد، مسئولان موسسات قرآني و جمعي از مسئولان استان حضور داشتند.