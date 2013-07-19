غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از نامه نگاری جدید کارگران با رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه برای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ارسال می شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: از ابتدای سال جاری قرار بود در زمینه افزایش حق مسکن امسال کارگران و همچنین بن نقدی ماهیانه تصمیمات جدیدی توسط شورای عالی کار گرفته شود، با این حال تاکنون مجموعه نشست ها نتیجه ای در بر نداشته است.

عباسی با بیان اینکه آخرین جلسه شورای عالی کار در این رابطه در هفتم خردادماه امسال بوده است، افزود: پس از آن بنا به دلایل نامعلوم وزارت تعاون کار و رفاه نشستی برای جمع بندی کار برگزار نکرد.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه به نظر می رسد در آستانه آخرین روزهای فعالیت دولت دهم مقامات وزارت کار تمایلی برای به نتیجه رسیدن این پرونده ندارند، تصریح کرد: با این حال ما به نمایندگی از کارگران نامه دومی را فردا شنبه برای رئیس جمهور و وزیر کار ارسال خواهیم کرد.

عباسی خاطر نشان کرد: امیدواریم در مدت باقیمانده از فعالیت دولت دهم تا قبل از نیمه مرداد امسال، شورای عالی کار و همچنین هیات وزیران بتوانند درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

به گزارش مهر، هم اکنون حق مسکن ماهیانه هر مشمول قانون کار 10 هزار تومان و حق بن نقدی نیز 35 هزار تومان است که کارفرمایان باید در فیش های حقوقی ماهیانه کارگران آن را به ثبت و به مجموع دریافتی مشمولان قانون کار بیفزایند.

از 7 سال گذشته تاکنون حق مسکن کارگران هیچ گونه افزایشی نداشته و محمود احمدی نژاد در یازدهم اردیبهشت امسال (روز جهانی کارگر) اعلام کرد دولت در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد و از این رو وزیر تعاون کار و رفاه را مامور به پیگیری این موضوع کرد با این حال تاکنون کارگران نتوانستند از این موضوع نتیجه ای بگیرند.