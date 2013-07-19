محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان برای حضور در مسابقات بین المللی جام کازاراشویلی در کشور گرجستان، دو کشتی گیر قمی نیز حضور داشتند.

وی ادامه داد: کشتی گیران قمی قرار بود در اوزان 42 و 85 کیلوگرم همراه با تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان راهی این کشور بشوند و برابر حریفان شرکت کننده در این مسابقات به میدان بروند اما یکی از آنها با بداقبالی در آخرین لحظات از اعزام محروم شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: محمدجواد رضایی در وزن 42 کیلوگرم و علیرضا فتاحی منش در وزن 85 کیلوگرم شانس حضور در این مسابقات را داشتند اما متاسفانه رضایی در آخرین لحظات به دلیل مصدومیت نتوانست تیم ملی را همراهی کند.

وی ادامه داد: علی فتاحی منش در وزن 85 کیلوگرم هم اکنون تنها کشتی گیر قمی حاضر در مسابقات بین المللی جام کازاراشویلی در کشور گرجستان هستند و مطمئنا این کشتی گیر انگیزه بسیار زیادی برای کسب مدال از این رقابت ها دارد.

حلوایی یاد آور شد: هم اکنون اعضای تيم منتخب كشتي فرنگي نوجوانان کشورمان كه برای شرکت در جام کازاراشویلی وارد شهر روستاویی گرجستان شده اند، در رقابت با حریفان به روی تشک رفته اند و این مسابقات برای کسب آمادگی ملی پوشان است.

وی تصریح کرد: ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان در این رقابت ها را در وزن 42 كيلوگرم پويا ناصرپور، در وزن 46 كيلوگرم محمد سلطاني منفرد و در وزن 54 كيلوگرم مرتضي ميرزاپور تشکیل می دهند.

رئیس هیئت کشتی استان قم اظهار داشت: همچنین در وزن 58 كيلوگرم نبي الله كريمي و علي اكبر محمدي، در وزن 63 كيلوگرم محمود حبيبي، در وزن 69 كيلوگرم سيد حميد تيموري، در وزن 76 كيلوگرم ميلاد محمدي و در وزن 85 كيلوگرم علي فتاحي منش عضو تیم ملی هستند و در وزن 100کیلوگرم شاهین اسدی به مصاف حریفان خود می رود.

وی در پایان بیان داشت: سرمربي این تیم مجيد جهانديده است و از قم نیز یک مربی به نام ناصر تهرانی در تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در جام بین المللی گرجستان حضور دارد، و یدالله مومیوند و ایوب شریف زاده و موسی طباطبایی نیز به ترتیب مربی، داور و سرپرست همراه تیم ملی هستند.