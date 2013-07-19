به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح مشکلات سیستم ثبت سفارش در کشور، اعلام کرد: سیستم الکترونیکی ثبت سفارش کالا (ثبتارش) به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای مختلف اعم از ثبت نام، ثبت سفارش و کارشناسی آن، مکانیزه ساختن ارتباطات با کاربران و در نهایت مکانیزاسیون ارتباطات سیستم با سازمان های مرتبط راه اندازی شده است.



بر این اساس فرآیندهای اجرایی این سامانه شامل عضویت در سایت، ثبت سفارش جدید یا تقاضای افتتاح، ثبت کالا و مجوز، اخذ ایران کد و کد شبنم، بررسی کارشناس و تحویل برگه ثبت سفارش است.



از این رو به منظور برای شناسایی کالاها در ثبتارش از دو سیستم کدگذاری شامل استاندارد HS و ایران کد استفاده می شود که با توجه به محدودیت‌هایHS، بهتر است که تمامی فرآیندهای وارداتی بر اساس ایران کد انجام شود.



" سامانه اظهارنامه خودکار" یا AMS در ایالات متحده آمریکا، "سامانه کنترل واردات" در اتحادیه اروپا و سامانه "اطلاعات تجاری پیش از ورود " یا ACIS در کانادا سامانه‌هایی‌اند که مشابه با ثبتارش در ایران عمل می کنند.



از سوی دیگر سیستم الکترونیکی ثبت سفارش کالا ( ثبتارش ) به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای مختلف اعم از ثبت نام، ثبت سفارش و کارشناسی آن، مکانیزاسیون ارتباطات با کاربران، مکانیزه کردن ارتباطات سیستم با سازمان‌های مرتبط، حذف سیستم‌های پیچیده کاغذ بازی راه اندازی شده است.



در این میان برخی از مشکلات همچون استفاده از سیستم کدینگ HS به جای ایران کد، فروش برگه‌های ثبت سفارش، جعلی بودن پرفورما، عدم امکان اتکا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، صدور ثبت سفارش و کارت بازرگانی به صورت کاغذی، جعلی یا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف و ارائه مدارک جعلی احراز هویت برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد که منجر به سو استفاده از ضعف‌های موجود در این سیستم شده است.



مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح سیستم کنونی ثبت سفارش ارائه کرده که به شرح ذیل آمده است:



1- ارتباط سیستمی بین ثبت احوال و سازمان های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک ، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران) به منظور احراز هویت متقاضیان.



2- ارتقای فنی سامانه و تخصیص قسمتی از مبلغ دریافتی از بازرگانان به منظور پشتیبانی فنی سامانه،



3- استفاده از ایران کد به جای HS



4- حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی ثبتارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و کمرگ و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی.



5- اتصال سامانه گمرک به سامانه ملی رهگیری کالا (موسوم به شبنم) برای صحت سنجی اطلاعات پروفرما و بی معنی شدن جعل پروفرما.