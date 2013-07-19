به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسماعیلی در دیدار با سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان فارس اظهار داشت: یکی از مطالبات و خواسته های مردم در زمان کاندیدایی بنده در مجلس شورای اسلامی حل مشکل آب آشامیدنی شهرستان خرامه بوده است.

وی گفت: در شهرستان خرامه سفره های آب زیر زمینی کاهش یافته است و آب موجود در شهرستان شور و تلخ است و این شوری و تلخی به دلیل برداشت های بی رویه آب است که در مناطق بالا دست همانند دشت مرودشت صورت گرفته است.

وی افزود: بسیاری از مردم برای تامین آب آشامیدنی خود مجبور به استفاده ازبطری های آب معدنی شده ااند که این موضوع بر روند معیشیتی مردم اثر گذاشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه برای حل دایم مشکل آب شهرستان خرامه نیازمند تامین آب از سد درود زن که یک منبع پایدار است هستیم اضافه کرد: مطالعات پروژه تامین آب از سد درود زن به اتمام رسیده است و در وزارت نیرو در حال تکمیل و بررسی برای ارسال به کمیسیون 215 است و امیدواریم امسال بتوانیم این پروژه را در کمیسیون 215 تصویب کنیم و در بودجه سال آینده برایش ردیف بگیریم.

رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس گفت: در این پروژه آب به شهرستان خرامه، شهر داریون و بخشی از روستاهای مرودشت و ارسنجان انتقال می یابد.

اسماعیلی تاکید کرد: برای حل موقت مشکل آب آشامیدنی خرامه یک چاه در منطقه ای مشهور به کوه سیاه در 14 کیلومتری شهرستان خرامه حفر شده و آب موجود در این چاه از استانداردهای لازم برخوردار و کیفیت آن مناسب است.

وی ادامه داد:عملیات خط انتقال این پروژه شروع شده و نیاز به حفر دو حلقه چاه و ایجاد دو منبع در طول مسیر این خط انتقال است .

ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس ادامه داد: تعدادای از تجهیزات لازم خریداری شده است و ان شا الله با فراهم شدن مقدمات لازم تا پایان سال مشکل آب آشامیدنی شهرستان خرامه حل شود و این پروژه به بهره برداری برسد.

اسماعیلی گفت: 130 میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت به مشکل آب آشامیدنی شهرستان خرامه اختصاص پیدا کرده است.

وی خواستار سرعت بخشی بر پروژه خط انتقال آب آشامیدنی از کوه سیاه به خرامه شد

کارخانه سیمان خرامه به بهره برداری می رسد

نماینده مردم خرامه ، سروستان و کواردر مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می شود با فراهم شدن زیر ساختهای عملیاتی، کارخانه سیمان شهرستان خرامه سه سال دیگر به بهره برداری برسد.

اسماعیلی اظهار داشت: موضوع انتقال کارخانه سیمان شیراز به شهرستان خرامه از حدود 12 سال قبل مطرح بوده و عملیات اجرایی انتقال این کارخانه تا پایان تیرماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد تغییر کاربری زمین در کمیسیون ماده 5 تصویب شده وانتقال کارخانه در هیات مدیره و مجمع شرکت سیمان فارس – خوزستان نیز به تصویب رسیده و همه مقدمات برای انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامه فراهم است.

وی گفت: این کارخانه علاوه بر انتقال از شیراز به خرامه از لحاظ سیستمی و تکنولوژی ارتقا پیدا خواهد کرد و ظرفیت این کارخانه به پنج هزار تن افزایش خواهد یافت.

ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس بیان داشت: در انتقال کارخانه سیمان شیراز به خرامه دو مشکل تامین تسهیلات ارزی و ریالی وجود داشت که تسهیلات ریالی بانک ملی استان فارس تقاضا را تصویب و به تهران فرستاده است و تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی حل خواهد شد و مشکل خاصی در انتقال این کارخانه به شهرستان خرامه وجود ندارد.

اسماعیلی یادآور شد: این کارخانه مشکلات زیست محیطی برای مردم شیراز بوجود آورده و مردم شیراز از وجود چنین کارخانه ای در وسط شهر رنج می برند.

وی با بیان اینکه شهرستان خرامه از صنعت بزرگ سیمان برخوردار خواهد شد، افزود: وجود صنعت سیمان درخرامه یک جلوه صنعتی شدن به شهرستان خرامه را می دهد و موجب اشتغال در شهرستان خواهد شد.