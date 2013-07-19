افتتاح نخستین کتابخانه احداثی خیران کتابخانه ساز در سیستان و بلوچستان

اسفدیار زید آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این کتابخانه که در روستای قاسم آباد بخش بمپور و از توابع شهرستان ایرانشهر احداث شده است نخستین کتابخانه ای است که با حمایت خیران در استان بنا شده است.

وی افزود: زمین این کتابخانه به متراژ 300 متر پیش از این توسط خانم مهتاب نوروزی برجسته ترین سوزن دوز بلوچ به این نهاد اهدا شده بود که با مشارکت فارغ التحصيلان مدرسه جامع شميران به عنوان انجمن حمایت کننده و همچنین نهاد کتابخانه ها احداث شد.

وی با بیان اینکه 70 درصد هزینه احداث این کتابخانه توسط خیران و 30 درصد با مشارکت نهاد کتابخانه ها تامین شده است افزود: مبلغ یک میلیارد ریال برای احداث این مرکز فرهنگی هزینه شده است.

وی زیر بنای موجود در این کتابخانه را 120 متر مربع عنوان کرد و گفت: امید است این اقدام فرهنگی که توسط این هنرمند فقید در استان آغاز شد زمینه ساز ترویج فرهنگ و نهضت مطالعه و همچنین تشویق سایر هنرمندان و جامعه فرهنگی برای مشارکت در احداث و توسعه مراکز فرهنگی باشد.