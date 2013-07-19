بعد از قهرمانی آسیا به دنبال قهرمانی بسکتبال با ویلچر جهان هستیم

محمد محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از شرایط جسمانی و روحی خوبی برخوردار است، اظهار کرد: می خواهم با انجام بهترین بازی های خود به قهرمانی تیم ملی در مسابقات بسکتبال با ویلچر جوانان کمک کنم.

وی با اشاره به اهمیت بازی های قهرمانی بسکتبال با ویلچر جوانان جهان در مقایسه با رقابت های آسیایی، بیان داشت: تیم ملی کشورمان به دنبال قهرمانی این مسابقات است و من نیز در تلاش هستم تا تیم ملی را در مسیر رسیدن به هدفش یاری دهم.

یکی از پنج بازیکن برتر مسابقات بسکتبال با ویلچر جوانان آسیا افزود: بعد از مسابقات آسیایی، تمرینات تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان با نظم و برنامه ریزی مناسب دنبال می شود و هر چه به زمان شرکت در مسابقات پیش رو نزدیک تر می شویم تمرینات جدی تری را انجام می دهیم.

محمدنژاد یاد آور شد: بازیکنان تیم ملی با انگیزه بسیار بالایی در تمرینات تیم ملی حضور دارند، چراکه قطعا سطح رقابت های قهرمانی بسکتبال با ویلچر جوانان جهان با مسباقات آسیایی تفاوت دارد و دشوار تر است و نیاز به آمادگی بیشتری داریم.

وی با بیان اینکه تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان در رقابت های آسیایی بازی های بسیار خوبی به نمایش گذاشت، اضافه کرد: ما در مسابقات آسیایی تیم های بزرگی همچون ژاپن و استرالیا را شکست دادیم و قهرمان شدیم، در واقع این قهرمانی حاصل آمادگی بالای تیم ما بود.

ملی پوش بسکتبال با ویلچر قم ادامه داد: برای کسب عنوان قهرمانی آسیا چند ماه به طور مستمر در اردو بودیم و در این مدت نیز سعی کرده ایم نقاط ضعفی که در رقابت های آسیایی داشتم با راهنمایی مربیان برطرف کنیم و در حال حاضر وضعیت بدنی خوبی داریم و بچه ها هماهنگ تر از قبل هستند و روحیه بالایی دارند.

وی با بیان اینکه 12 تیم در مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جوانان جهان حضور دارند، تاکید کرد: قهرمانی در جهان دور از دسترس نیست، ما اراده کردیم و در رقابت های آسیایی به قهرمانی رسیدیم حالا هم تمام تلاشمان را می کنیم تا از مسابقات جهانی بهترین نتیجه را بگیریم.

لازم به ذکر است: محمد محمدنژاد به عنوان ملی پوش بسکتبال با ویلچر قم همراه با تیم ملی جوانان در خرداد ماه سال جاری به مقام قهرمانی بسکتبال با ویلچر جوانان آسیا دست یافت.