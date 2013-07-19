به گزارش خبرنگار مهر، پوربهی کارشناس مدارس ابتدایی استان بوشهر و خیر فعال ستاد دیه استان بوشهر صبح جمعه در نشست با مسئولان ستاد دیه اظهار داشت: من معلم هستم و در زمان حیات همسرم تمام حقوقم را به ایشان می‌دادم و تنها پول اندکی را به عنوان تو جیبی از ایشان می‌گرفتم و سعی می‌کردم مقداری از همین پول اندک را ماهانه نگهداری کنم و برای کمک به زندانیان جرائم غیر نقد کمک کنم.

وی افزود: اکنون نیز که همسرم فوت شده و مشکلات مالی که برای من و بچه هایم در زندگی پیش آمده اما این کمک هایم به ستاد دیه قطع نشده است زیرا اعتقاد دارم که این کمک‌ها موجب برکت در زندگی دنیوی و اخروی من خواهد شد.

این خیر فعال ستاد دیه استان عنوان کرد: همانگونه که اکنون ما به مردمان زمان ظهور حضرت مهدی (عج)غبطه می‌خوریم آنها نیز به حال ما غبطه می‌خورند زیرا با ظهور ایشان فقر از جامعه می‌رود و مردم برای صدقه دادن و بهره مند از ثواب کمک به نیازمندان باید از شهری به شهر دیگر بروند.

پوربهی ضمن عنوان اینکه رسانه‌ها نقش تاثیرگذاری در فرهنگسازی خصایص خوب در جامعه دارند، بیان کرد: من از رسانه‌ها با ستاد دیه آشنا شدم و از 10 هزار تومان برای کمک شروع کردم و به یاری خدا ماه به ماه این رقم کمک را توانستم افزایش دهم.

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: رقم کمک به نیازمندان مهم نیز مهم استمرار کمک ومهم بودن درد یک نیازمند برای کسی که خود نیز نیاز دارد بسیار قابل تقدیر است و می توان خانم پوربهی را به عنوان یک الگوی خوب نیکوکاری معرفی کرد.

سید اسماعیل موسوی افزود: در حال حاضر 179 مددجو در زندان‌های استان بوشهر هستند که تقریبا 262 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی آنها نیاز است.