به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک پیش از ظهر جمعه در جلسه کمیته شن و ماسه قائم شهر با اشاره به اینکه باید از منابع خدادادی بعنوان امانت از آنها نگهداری و به آیندگان تحویل دهیم،اظهارداشت: اگر دراین حوزه تخلفی صورت گیرد باید همه مسئولین پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه یکسری با خرید زمین های دارای شن وماسه به بهانه ساخت مسکن برداشت می کنند، افزود: امور آب باید نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.

فرماندار قائم شهر تاکید کرد: سه دستگاه اجرایی امور آب و امور اراضی و محیط زیست وظیفه نظارت بر مصوبات کمیته شن و ماسه داشته باشند و نیروی انتظامی باید با متخلفان برخورد و اقدام به ضبط و توقیف ماشین آلات آنها کند.

وی تاکید کرد: برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه و اراضی کشاورزی برای پروژه های عمرانی و زیرساختی در کشور از اولویت های اصلی است.

رئیس کمیته شن و ماسه قائم شهر با تاکید بر نظارت کامل بر صدور مجوزها و مهلت اجرای آن اذعان داشت: مجوز برداشت شن و ماسه با یک توناژ 15 روزه جوابگو نیست و با رعایت زمان حقوق آنها تضعیف می شود یا برخی مهلت اجرا را نادیده می گیرند و قانون را زیر پا می گذارند.

پیرفلک بیان کرد: در صدور مجوزها باید دقت کنند که عدم دقت موجب اضافه برداشت می شود که باید بررسی دقیق شود.

وی تاکید بر نظارت و نحوه برداشت در محل مشخص شده، ساماندهی رودخانه ها، آسیب نرساندن به بستر و دیواره های رودخانه ها،تمدید در مهلت برداشت در صدور مجوزها داشت.



وی با بیان اینکه سهم شهرستان ها بدلیل اشرافیت و شناخت از محیط در ساماندهی اراضی و رودخانه موثر است، گفت: نظارت در صدور مجوزها و برداشت باید کمیته شن و ماسه استان ، کمیته در شهرستانها را دخیل بدانند.