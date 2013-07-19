کاهش نسبی ترافیک پایتخت در ماه مبارک رمضان / تغییر ساعت اوج ترافیک صبح گاهی و عصرگاهی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاحی با بیان این مطلب اظهار کرد : آمارها نشان از آن دارد که ساعت اوج ترافیک صبح گاهی تا پیش از ماه رمضان از ساعت 7 تا8 صبح بوده که اکنون به 8 تا 9 رسیده و همچنین ساعت خاتمه سفرها از ساعت 21 به 19 رسیده است و اکثر سفرها تا پیش از اذان مغرب صورت می گیرد.

وی ادامه داد : همچنین در بررسی های صورت گرفته نشان از کاهش 9 درصدی نقاط پر ترافیک معابر در ماه رمضان دارد و ترافیک در تقاطع های هوشمند نیز 9/3 درصد کاهش یافته است.

فتاحی تصریح کرد : مرکز کنترل ترافیک شهر تهران در ماه رمضان نیز با تمام توان و ظرفیت، ترافیک و ترددها در شهر را تحت نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تجمع مسافر در نقاط پرتردد شهر نسبت به هماهنگی با ناوگان حمل و نقل عمومی برای اعزام وسایل نقلیه مورد نیاز اقدام می کند.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان در مجموع کاهش ترافیک در شهر را داشتیم چرا که بسیاری از سفرهای غیر ضروری شهروندان حذف شده است، گفت: با این وجود به دلیل فشردگی زمان سفر در طول روز در برخی نقاط و ساعات ترافیک سنگین دیده می شود چنانچه 30 محور پرترافیک شهر در این ایام شناسایی شده و هماهنگی های لازم با پلیس راهور برای حضور و نظارت بیشتر بر این نقاط صورت گرفته است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران خاطر نشان کرد: بلوار فرحزادی، خیابان ولیعصر، بزرگراه امام علی، بزرگراه رسالت، خیابان شریعتی، خیابان جلال آل احمد و... برخی از محورهایی هستند که در این ایام در بررسی های صورت گرفته پرتراکم و ترافیک بوده اند .