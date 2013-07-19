صبح شنبه خط 8 بی آر تی تهران افتتاح می شود / ورود 161 دستگاه اتوبوس جدید دوکابین به خطوط اتوبوسرانی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: خط 8 بی آر تی که با 5/7 کیلومتر طول ظرف سه ماه راه اندازی شده، پایانه برون شهری جنوب در جنوب شهر را به پایانه درون شهری خاوران در جنوب شرق تهران متصل می کند.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: این خط با خط 3 بی آر تی در پایانه خاوران و خط 4 بی آر تی در پایانه جنوب متقاطع بوده و تبادل سفر خواهد داشت و در آینده نیز خط 9 بی آر تی به این دو خط تبادلی اضافه خواهد شد.

معماری اسلامی ایرانی مبنای طراحی ایستگاه های خط 8 بی آرتی

وی با اشاره به این که خط 8 بی آر تی علاوه بر دو ایستگاه مبداء و مقصد در پایانه جنوب و پایانه خاوران، در طول مسیر نیز 4 ایستگاه دارد، اظهار کرد: این ایستگاه ها در خیابان های فداییان اسلام و 17 شهریور و نیز شهرک های شاهد و شهید بروجردی واقع شده اند.

معاون شهردار تهران با بیان این که خط مذکور در محور بزرگراه بعثت و در محدوده مناطق 15 و 16 واقع شده، تصریح کرد: با توجه به بافت خاص جمعیتی محله هایی که این خط از آن ها عبور می کند، طرح سرپناه ایستگاه های اتوبوس بر اساس معماری اسلامی - ایرانی طراحی شده و نمای ستون ها به شکل آجر و با رنگ متناسب با طرح، اجرا گردیده است.

وی با ذکر این نکته که محل سوار و پیاده شدن مسافران در ایستگاه¬ها، قوسی شکل و مقاطع ابتدایی و انتهایی آن ها به شکل «لا» طراحی شده، اضافه کرد: شیشه های سازه برای القای حس معماری اسلامی به رنگ فیروزه ای بوده و برای کفپوش ایستگاه ها نیز از اشکال 6 وجهی به عنوان یکی از ارکان معماری اسلامی - ایرانی بهره گرفته شده است.

تشکری هاشمی با تاکید بر این که «حفظ ایمنی شهروندان» و «حفظ محیط زیست شهر» دو عامل اصلی در تمام طرح های ترافیکی است، گفت : حفظ درختان موجود در بزرگراه بعثت از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روند شکل گیری این خط بود که طراحی ایستگاه ها را با پیچیدگی های خاصی رو به رو نمود.

افزایش 258 هزار نفر در روز به ظرفیت جابه جایی ناوگان اتوبوسرانی

وی با اشاره به این که علاوه بر افتتاح خط 8 بی آر تی، 161 دستگاه اتوبوس جدید دوکابین نیز از روز شنبه وارد خطوط اتوبوسرانی می شوند، افزود: با ورود این اتوبوس ها، ظرفیت جابه جایی ناوگان اتوبوسرانی تهران 258 هزار نفر در روز افزایش می یآبد که با توجه به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس، تاثیر قابل توجهی بر بهبود خدمات رسانی به مسافران دارد.

معاون شهردار تهران با بیان این که این اتوبوس ها به صورت کامل با پول مردم تهران خریداری شده اند و دولت حتی یک ریال بابت خرید آن ها به کمک نکرده، اظهار کرد: امیدواریم دولت آینده به موضوع توسعه کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم این کلان شهر توجه کرده و آن را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

وی با ذکر این نکته که توسعه کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل عمومی در 8 سال گذشته باعث شده تا تهران به الگوی کلان شهرهای کشور تبدیل شود، تصریح کرد: علاوه بر این، تهران به عنوان شهری پیشرو در عرصه جهانی و با کسب افتخارات بین¬المللی، علاوه بر کسب اعتبار برای مدیریت شهری، کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز به اثبات رساند.

رییس هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تهران در تمام حوزه ها از جمله حوزه حمل و نقل و ترافیک با فعالیت جهادی از هر روز و هر ساعت فعالیت خویش به منظور ارتقای زیرساخت های شهر و بهبود خدمت رسانی به شهروندان عزیر استفاده کرده و از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.