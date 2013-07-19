اولین قانون جامع تالابهای کشور تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر مسعود باقر زاده کریمی با اشاره مطرح بودن طرح یک ماده ای نجات و احیای دریاچه ارومیه در سالهای گذشته ، اظهار داشت : با پیگیری های زیاد سازمان حفاظت محیط زیست این طرح در مجلس به سرانجام نرسید.

وی ادامه داد : با پیگیری های مجدد این سازمان مقرر شد، این طرح با عنوان طرح جامع مدیریت تالابهای کشور در مجلس مطرح شود.

باقرزاده کریمی از تدوین اولین قانون جامع تالاب های کشور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست،‌وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش های مجلس این قانون تا سه هفته آینده نهایی و در کمیسیون آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: این قانون مشتمل بر 30 ماده است که تمام مباحث مربوط به حفظ، احیا و بهر برداری خردمندانه از تالابها و راهکار های قانونی برای اعمال مدیریت نوین تالابها عنوان شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این قانون وظایف همه دستگاه های مسئول از جمله صدا و سیما، قوه قضائیه و دولت مشخص شده است .

به گفته مسعود باقرزاده طرح جامع مدیریت تالاب های کشور، طرحی جامع نگر است که امید است با همکاری دستگاه ها مسئول به اجرا درآید.