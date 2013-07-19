حضور 8 بازیکن بومی بزرگسال درتیم فوتبال شهرداری/ پایان اردو درشهریار

جواد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شش بازیکن زیر 23 سال بومی نیز در این تیم حضور دارند که دو بازیکن دیگر نیز به این تعداد اضافه می شود.

وی بیان کرد: تاکنون حضور بازیکنانی همچون پیمان نصیرزاده، صمداکبری، مجید نجاتی، احسان شیرمردی، رحیم رحیمی، مهرداد ابتدایی، خسرو پیروزان، علی ابوالفضلی، احمد محمدیان، محمد دارابی، همایون گراوند، محمد جواد زارعی، اکبر صفری، قاسم صادقی، علیرضا قاسمی، مصطفی چراغی و حسین حجازی در تیم نهایی شده است.

وی اظهار داشت: روح الله مندنی پور، وحید خشتان، حامد رضوانی، پوریا افشاریان، رضا محمودی و شاهین کریمی نیز بازیکنان زیر 23 سال تیم هستند.

اسلامی اظهار داشت: جواد زرینچه سرمربی تیم با کمک حیدر شریفی به عنوان دستیار اول، یدالله صادقی مربی بدنساز و کورش موسوی مربی دروازبانان، هدایت تیم را در فصل آینده برعهده دارد.

مذاکره برای جذب دروازبان و مهاجم

وی از مذاکره تیم شهرداری برای چند بازیکن در پست های مختلف به خصوص مهاجم و دروازبان خبرداد و گفت: محمد پورمحمد از فجر سپاسی، ابوالفضل کمایی از شاهین بوشهر، قاسم اکبری از اتکای گلستان و حمید غنی زاده از مس کرمان، این بازیکنان هستند.

اسلامی بیان کرد: مذاکراتی هم با حسنی صفت، غلام علی تبار، حسن هوری و پرویز برومند برای ایستادن در دروازه تیم شهرداری در فصل آینده در حال انجام است.

وی از پایان اردوی 10 روزه تیم شهرداری در شهریار تهران خبرداد و گفت: بازیکنان و کادر فنی شب گذشته به یاسوج بازگشتند.

وی افزود: کادرفنی و بازیکنان به مدت سه روز استراحت خواهند کرد و پس از آن دو باره تمرینات این تیم از سر گرفته خواهد شد.

سخنگوی تیم فوتبال شهرداری اظهار داشت: اردوی شهریار نقش مهمی در آماده سازی تیم برای حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ یک داشت و فرصت خوبی برای شناخت بیشتر جواد زرینچه از تیم بود.

اسلامی یادآور شد: در این اردو تیم شهرداری سه بازی تدارکاتی با تیمهای داماش گیلان، نفت مسجد سلیمان و استقلال اهواز برگزار کرد که در هرسه بازی پیروز شد.

وی عنوان کرد: این پیروزی های تیم شهرداری نوید بخش حضور مقتدرانه این تیم در رقابتهای فصل آتی لیگ دسته یک فوتبال کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه تیم روند آماده سازی خود را طبق برنامه طی می کند و بازیکنان از انگیزه بالایی برای حضور در رقابتها برخوردار هستند، خواستار حمایت بیشتر مسئولان استانی از این تیم شد.