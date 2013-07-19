محافل انس با قرآن در شهرستانهای لرستان برگزار می شود/ حضور قاری مصری

حجت‌الاسلام محمدجواد عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول ماه مبارک رمضان 10 محفل انس با قرآن در پنج شهرستان مختلف استان لرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: همزمان با سراسر کشور در 20، 21 و 22 ماه مبارک رمضان در لرستان محافل قرآنی در شهرستانهای خرم آباد، پلدختر، بروجرد، چگنی و الشتر برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان از حضور قاری مصری "فاروق احمد احمد ضیف" در این محافل انس با قرآن خبر داد و یادآور شد: این محافل با حضور علاقمندان آیات وحی در جوار امامزادگان، مساجد و حسینیه ها برگزار می شود.

حجت الاسلام عباس زاده همچنین با اشاره به برگزاری تفسیر قرآن، جزء خوانی و کلاسهای آموزش قرآن در امامزادگان سطح استان، ادامه داد: همچنین مراسم شبهای قدر در بقاع متبرکه و امامزادگان لرستان برگزار می شود.

وی با یادآوری مأموریتهای فرهنگی این اداره کل گفت: با توجه به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که باید بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تبدیل شوند فعالیتهای موثری در طول سالهای اخیر صورت گرفته است.