به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در خطبه های عبادی سیاسی این هفته خود در جمع نمازگذاران به تاسیس شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی یکی از نهادهای بسیار خدوم، کم حجم اما بسیار تاثیر گذار در جامعه و انقلاب است.

وی بیان کرد: اگر نظام مردم سالاری دینی داریم بخشی از آن مرهون تلاش های اعضاء شورای نگهبان است.

وی در خصوص ماه رمضان و هفته اکرام و کمک به مستضعفان اظهارکرد: اين ماه باب همه خوبي‌ها و بركات الهي است و نبايد دست خالي از اين ماه بيرون آمد.

وی با اشاره به این که در ماه مبارك رمضان اطعام و حمايت از فقرا، مستمندان، ايتام و همه نيازمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ماه رمضان بهترین فرصت جهت کمک به مستمندان و محرومان است.

وی همچنین با تاکید براین که خدام و هیئت امناء مساجد در این ماه طبق تقویمی که اعلام شده باید اذان بگویند نه این که هر مسجد نسبت به مسجد دیگر با 5 دقیقه اختلاف اذان را پخش کند، تصریح کرد: نه تنها در این ماه مبارک بلکه در تمامی ایام سال باید همین گونه باشد.

یعقوبی با بیان این که نباید با پخش صدای قرآن در بیرون از مسجد موجب ناراحتی همسایگان شد، بیان کرد: معنا ندارد صدای قرآن در بیرون از مسجد پخش شود.

وی در ادامه از افرادی که می خواهند وسیله ای را وقف مسجد کنند خواست بر اساس نیاز این مراکز دینی و فرهنگی وقف خود را انجام دهند تا از این طریق نیاز مساجد برآورده شود.

یعقوبی با اشاره به این که انبارهای هیات مذهبی و مساجد پر از قرآن های مازادی است که هر کس می خواهد وقف و یا خیراتی انجام دهد قرآن می آورد، از شهروندان خواست با سوال از متولیان مساجد نیازهای ضروری مساجد را برطرف کنند.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از کمک های مردمی به مصلی نماز جمعه از ماه مبارک رمضان سال گذشته تا سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت بالغ بر 101 میلون تومان جمع آوری شده است که صرف خرید فرش، بالابر، وسایل صوتی و امنیتی، تعمیرات مساجد و ... شده است.

خطیب جمعه کاشمر با بیان این که در روزهای جمعه از دو قسمت خواهران و برادران مبلغ 33 میلیون تومان جمع آوری شده است، گفت: در این مدت خیرین 3 میلون و 700 هزار تومان کمک کرده اند.

وی همچنین هفته تامین اجتماعی را از دیگر مناسبت های این هفته دانست و بیان کرد: یکی از راههای برقرای عدالت تقویت تامین اجتماعی است.

وی با اعلام این که تامین اجتماعی امنیت روانی به وجود می آورد، گفت: باید تلاش کرد تمامی افراد جامعه بیمه شوند.

یعقوبی تصریح کرد: دولت ها باید بحث حمایت و دادن یارانه به مردم را که جزء وظایف خود می دانند به خوبی انجام دهند.