دن دلیلو با «نقطه امگا» به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان بهمنی رمان تازهای از دندلیلو نویسنده صاحبنام ایتالیایی ـ آمریکایی و برنده جایزه پن فاکنر و پولیتزر را با عنوان «نقطه امگا» ترجمه و منتشر کرد.
این رمان که توسط نشر روزنه به تازگی روانه بازار کتاب شده است داستانی در نقد سیاستهای جنگطلبانه پنتاگون و کاخ سفید را مطرح میکند.
در رمان «ریچارد الستر» تئوریسین جنگ و مشاور سری پنتاگون پس از سالها کار در مراکز سری سیاستگذاری آمریکا، در حرکتی خودخواسته به نقطهای دور دست در ناکجاآباد میرود تا سالهای باقیمانده عمرش را به دور از هیاهوی زندگی شهری در آرامش سپری کند. اما فیلمساز جوانی که مایل است درباره زندگی او فیلمی بسازد به دیار او میرود و بهانهای برای رمزگشایی از باندهای مافیای قدرت و سیاستمداران جنگ طلب آمریکایی میشود.
بهمنی در باره این نویسنده آمریکایی پیش از این به مهر گفته بود: دلیلو در زمره نویسندگان پست مدرن ایالات متحده به شمار میرود که نثر سنگینی دارد و مطالب خود را معمولا در چند لایه معنایی روایت میکند و اساسا اعتقادی به بیان ساده روایت داستانی ندارد و در طول داستانهایش به طور مدام به بازی با نثر و کلام میپردازد.
به گفته این مترجم، دن دلیلو در ادبیات خود به شیوهای از تجربهگرایی مایل است که به نوعی پیش از او در آثار دونالد بارتلمی نیز دیده میشده است.
دن دلیلو در بخشی از این رمان و به نقل از قهرمان داستانش ـ الستر ـ مینویسد: از خشونت متفرم. حتی از فکر کردن بهش هم وحشت دارم. فیلمهای خشن هم نگاه نمیکنم. وقتی در تلویزیون اخبار کشتهها و زخمیها را نشان میدهند رویم را بر میگردانم. یک بار وقتی بچه بودم، دعوا کردم. بعد حالم بد شد. خشونت باعث میشود خون توی رگهایم منجمد شود. یک روز به آنها درباره جنگ حرف زدم. گفتم زمزمههایی راجع به عراق هست. گفتم ما داریم سر موضوعات هستهای با دولتها لاس میزنیم. یک زمزمههایی به گوشم میرسید. ولی این را از من بشنو. اوضاع تغییر میکند. اتفاقاتی در شرف وقوع است. اما مگر ما همین را نمیخواهیم؟ مگر سنگینی بار آگاهی غیر از این است؟ ما هر چه که داشتیم استفاده کردیم. ماده میخواهد خودآگاهی خودش را از دست بدهد. ما همان قلب و ذهنی هستیم که ماده بهش تبدیل شده است. وقتش است همه چیز را تعطیل کنیم. فعلا این تنها انگیزه ماست.
رمان نقطه امگا را نشر روزنه در 166 صفحه و با قیمت 7850 تومان منتشر کرده است.
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