به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های امروز نماز جمعه ابرکوه خطاب به تیم اقتصادی دولت جدید اظهار داشت: به لطف خدا کمربند همت را ببندید و کارشناسانه وارد عرصه اقتصادی کشور شوید.

وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، ارزش دادن به پول ملی و تولید ملی، راه دستیابی به پیشرفت را سریعتر دنبال کنید که آمریکايی ها دلشان برای هیچ ملتی به ويژه ملت ما نسوخته است و آنها جز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشند.

حسینی تأکید کرد: ملت ما با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و به حکم اندیشه و انگیزه انقلابی خود با اعمال اقتصاد مقاومتی، مردانه در میدان جهاد اقتصادی حضور خواهد یافت و دشمن را در تهاجم همه جانبه اقتصادی همچون تهاجم نظامی و سیاسی ناکام و سرافکنده مي كند.

اتهامات علیه شورای نگهبان خنثی شد

خطیب جمعه ابرکوه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان در هفته گذشته گفت: جا دارد از زحمات این شورا که ناظر بر مشروعیت قوانین مجلس است تا با قانون اساسی منطبق باشد همچنین نظارت بر امر انتخابات و صلاحیت نامزدها، تقدیر کنیم.

حسینی خطاب به نمازگزاران افزود: شما دیدید اتهاماتی را که به شورای نگهبان در بحث تایید و گزینش داوطلبان ریاست جمهوری می زدند چگونه فاش و خنثی شد و شورا عادلانه از همه سلیقه های جناحی استفاده کرد.

از خدمات دولت قدردانی می کنیم

حسینی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دیدار رئیس جههور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب اظهار داشت: معظم له در این دیدار خدمات ارزشمند دولت را ستودند و ما نیز وظیفه داریم از فعالیت های تحسین برانگیز این دولت قدردانی کنیم.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب یکی از ویژگی های دولت فعلی را سر دست گرفتن شعارهای انقلاب و افتخار به آن عنوان کردند، افزود: انتظار داریم دولت آینده نیز در همین راستا کوشش کند.

خدمات بهزیستی فراموش نمی شود

حسینی همچنین در قسمت هایی از خطبه های خود به بیان خدمات اداره بهزیستی شهرستان ابركوه پرداخت.

وی اظهار داشت: خدمات ارزشمند چند سال گذشته بهزیستی در این شهرستان بر کسی پوشیده نیست و نمونه آن ساخت 203 واحد مسکونی برای اقشار نیازمند زير پوشش است.

وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به هشدارهای داده شده توسط مسئولان به مردم گفت: توصیه مي كنم به دليل گرما در مصرف آب صرفه جویی کنید تا در روزهای گرم ماه مبارک برای مردم مشکل آب پیدا نشود.