سمینار استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اردبیل ظهر جمعه در حاشیه این سمینار ارتقاء سطح آموزش و اطلاعات مدیران و کارشناسان شهرداری مناطق و سازمان های وابسته در ارتباط با انرژی های نو و تجدید پذیر را از اهداف اصلی برگزاری این سمینار عنوان کرد .

اکبر صمدی افزود: علاوه بر برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی برای مجموعه شهرداری اردبیل تلاش خواهیم کرد هر سه ماه نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و کاربردی اقدام کنیم.

به گفته وی در این سمینارها مباحث مرتبط با شهر و شهرداری همچون مدیریت شهری، ساماندهی سیما و منظر شهری، زیباسازی و مبلمان شهری، فضای سبز شهری، آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت بحران، مدیریت پسماند، خدمات شهری، مهندسی ارزش و تمامی مقوله های مرتبط با مدیریت شهری ارائه می شود.

معاون شهردار اردبیل تصریح کرد: برگزاری سمینارهای علمی و کاربردی همگام با پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی های مدرن روز کمک خواهد کرد تا بتوانیم خود را بیشتر به علوم و تکنولوژی های روز مجهز سازیم و در همین راستا نخستین سمینار استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر از جمله انرژی های بادی، خورشیدی و زمین گرمایی برگزار می شود.

وی افزود: در شرایطی که مقوله استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر در دستور کار بسیاری از شهرداری های کشورهای توسعه یافته بوده و در دانشگاه های مختلف کشور نیز بر کاربردی بودن این امر تاکید می شود؛ ما نیز با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در منطقه و شهر اردبیل نباید از این قافله عقب بمانیم.

صمدی معتقد است با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود می توان بیشترین بهره وری را از انرژی های نو و تجدید پذیر در طرح ها و پروژه های مختلف شهری از جمله تامین گرمایش و روشنایی ساختمان های مختلف اداری و عمومی، پل های روگذر و عابر پیاده، مجتمع های فرهنگی، ورزشی و پارک ها و مجموعه های تفریحی داشت.

دکتر کمال عباسپور ثانی استاد دانشگاه های کشور و پژوهشگر در حوزه متمرکز کننده های خورشیدی - شبیه سازی سیستمها - نیروگاه خورشیدی نیز در این سمینار با ارائه مطالب و مباحث مرتبط با انرژی های نو و تجدیدپذیر با تاکید بر کاربرد انرژی خورشیدی، امکان کاربرد این نوع انرژی ها را در سطح شهر اردبیل در سطوح مختلف مرتبط با مباحث مدیریت شهری مورد بررسی قرار داد.