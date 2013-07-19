به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی در جلسه ای با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان استانی و شهرستان در خصوص بررسی و ساماندهی نقاط حادثه خیز ورودی های دیواندره اظهار داشت: با توجه به حادثه های پیش آمده در گذشته و پیگیری آن از طریق استاندار، شناسایی و اصلاح این نقاط در راستای امنیت شهروندان امری اساسی و الزامی است.

در این جلسه نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز به عوامل ایجاد حادثه اشاره کرد و افزود: از عوامل ایجاد حادثه در این نقاط وجود شیب جاده و پیچ های منتهی به آن در ورودی از سمت سقز و ورودی از سمت سنندج را دید کم و پستی و بلندی جاده در مسیر پمپ بنزین رضایی، تردد کامیون های فرسوده و نقص فنی سیستم ترمز ماشین های سنگین است.

گفتنی است در همین روز فرماندار، مسئولان و کارشناسان مربوطه به منظور شناسایی و بررسی نقاط حادثه خیز ورودی های دیواندره از این نقاط بازدید کردند.

لزوم حمایت بخش خصوصی برای احداث ساختمان پزشکان

فرماندار دیواندره در دیدار جمعی از پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: در صورت اعلام آمادگی بخش خصوصی برای احداث ساختمان پزشکان در شش طبقه در دیواندره، هماهنگی و حمایت های لازم در خصوص معرفی به بانک و استفاده از تسهیلات بانکی صورت خواهد گرفت.

سعدی نقشبندی افزود: یکی از نیازهای اساسی شهرستان در بخش بهداشت و درمان احداث ساختمان پزشکان بر اساس استاندارد علوم پزشکی است.

وی همچنین به نقش مهم پزشکان مقیم دیواندره اشاره کرد و ادامه داد: از پزشکان مقیم در شهرستان نیز انتظار می رود همکاری و مشاوره لازم در خصوص تشویق افراد واجد شرایط انجام دهند.

پزشکان حاضر در این دیدار نیز ضمن ارائه گزارشی از نحوه فعالیت و مشکلات بهداشت و درمان شهرستان بیان کردند: تیم پزشکی شهرستان با خدمت شبانه روزی و کمترین امکانات بیشترین بازدهی را در حوزه پزشکی و درمان و جراحی را دارند.

همچنین در این جلسه از خدمات رئیس شبکه بهداشت و درمان دیواندره توسط پزشکان شهرستان، تقدیر شد.