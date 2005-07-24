  1. بین الملل
در واكنش به اظهارات رايس بر ضد حزب الله ؛

يك نماينده فراكسيون حزب الله لبنان : اثرات سياست خونين آمريكا در عراق و فلسطين مشهود است

حزب الله لبنان در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه آمريكا كه اين جنبش را داراي تاريخ خونين خوانده بود، تاكيد كرد نشانه ها واثرات سياست خونين آمريكا را به وضوح مي توان در عراق و فلسطين مشاهده كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن فضل الله عضو فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان در واكنش به ادعاهاي رايس گفت : موضع رايس كاملا با آنچه آمريكا درباره احترام به اصل دمكراسي منافات دارد اصلي كه حجم حمايت مردمي را از حزب الله به عنوان يك حزب مقاوم در برابر اشغالگران اسرائيلي نشان داد.

وي افزود: رايس حق ندارد فداكاري ها وجانفشاني هاي ملت لبنان را با اين شيوه مورد خطاب قرار دهد.

فضل الله تاكيد كرد: آمريكا بايد آخرين كشوري باشد كه ازخونين بودن اقدامات ديگران صحبت كند زيرا اقدامات خونيني كه در عراق و فلسطين صورت مي گيرد اثرات و نشانه هاي كامل آمريكايي در آن هويدا است.

شايان ذكر است كاندوليزا رايس در سفر غير منتظره به بيروت كه جمعه گذشته صورت گرفت بار ديگر اتهامات گذشته را عليه حزب الله تكرار كرد و اين جنبش را داراي تاريخي خونين توصيف كرد.

كاندوليزا رايس تاكيد كرد سياست آمريكا در قبال حزب الله هرگز تغيير نكرده است .





 

