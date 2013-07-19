ملت ایران تحت هیچ شرایطی تسلیم تحریم های استکبار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکری در خطبه های نماز جمعه این هفته پرند با اشاره به وفات حضرت خدیجه(س) و گرامیداشت این روز گفت: وفات این بانوی محترمه ما را به یاد محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب می اندازد که آخرین حربه قریش بود.

وی با بیان اینکه قریش مقابل منطق رسول خدا(ص) طاقت نیاورد،اظهار داشت: قریش در آن زمان جامعه کوچک مسلمین را محاصره اقتصادی و داد و ستاد با آنها را ممنوع کردند و در شرایط بسیار سختی قرار دادند.

امام جمعه موقت پرند افزود: حضرت ابوطالب(ع) در آن زمان به عنوان مهم ترین حامی پیامبر(ص) مسلمانان را به دره شعب ابی طالب منتقل کردند و بعد از سه سال سختی و مقاومت به پیروزی رسیدند.

وی با بیان اینکه نقش حضرت خدیجه(س) در کمک به مسلمین در این شرایط سخت بسیار تاثیرگذار بود، بیان داشت: هیچ گاه نمی توان کمک های ایشان را نادیده گرفت، این بانوی اسلام یار دیرین پیامبر در تمامی شرایط سخت بود و همه اموال خود را در راه اسلام و اهداف پیامبر(ص) خرج کرد.

مشکل استکبار و آمریکا با ارزش های اسلامی است

عسکری در ادامه با اشاره به تحریم های دشمن درخصوص کشورمان گفت: آمریکایی ها و استکبار ما را از اول انقلاب تحریم کرده اند و بهانه انرژی هسته را دارند که دروغ محض است، مشکل آنها با ارزش های اسلامی است و با اسلام مشکل دارند.

وی با اشاره به تبعیض نژادی و تبرئه قاتل سیاه پوست آمریکایی بیان داشت: آمریکا با این همه ادعا هنوز نفهمیده که رنگ پوست هیچ تمایزی بین سفید و سیاه ندارد، اینها هنوز برتری بین بشر را نمی دانند و دائم حرف از حقوق بشر و یا دم از مبارزه با تروریسم می زنند و دشمنان یک کشور اسلامی اسلحه می دهند.

خطیب نماز جمعه پرند افزود: اینها می خواهند با این فشارها به جوامع اسلامی، به نتیجه برسند در حالی که کور خوانده اند و با این که خودشان دولت جدید ایران را دولت مقتدری می دانند اما باز هم به تحریم ها اضافه کردند اما ملت ایران اعلام می کند تحت هیچ شرایطی تسلیم تحریم های استکبار جهانی نخواهد شد.

شورای نگهبان خدمات خوبی در طول انقلاب داشته است

وی با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان گفت: این شورا در طول عمر انقلاب اسلامی خدمات خوبی برای این انقلاب داشته و قانونی که در نظام اسلامی تصویب می شود و باید مطابق قانون اساسی باشد کار بسیار مهمی است که تا به حال از عهده این شورا بخوبی بر آمده و بخصوص در عرصه انتخابات خوش درخشیده است.

بر اساس این گزارش، امام جمعه موقت پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته با دعوت خود و نمازگزاران در ماه ضیافت الهی به تقوای الهی اظهار امیدواری کرد خداوند توفیق بندگی و درک این ماه را به همه عنایت کند.

تبیین فضیلت ماه مبارک رمضان و ارتباط آن با روزه گرفتن

وی در ادامه با اشاره به فضیلت ماه مبارک رمضان و ارتباط آن با روزه گرفتن گفت: در خطبه شعبانیه از رسول خدا(ص) نقل شده است که فرمودند: ای مردم ماه مبارک رمضان در پیشگاه خدا بهترین ماه هاست و کجا سراغ دارید ماهی که نفس کشیدن انسان تسبیح و خوابیدن اوعبادت باشد.

عسکری با قرائت سوره قدر بیان داشت: ماه رمضان به خاطر نزول قرآن در نزد خداوند ارزش پیدا کرده است، پیامبر فرمودند: در این ماه عزیز همه انسان ها به ضیافت الهی دعوت شده اند و خدای متعال بندگان خود را با احترام به ضیافت الهی دعوت کرده است.

خطیب نماز جمعه پرند به ارتباط ضیافت الهی و روزه گرفتن اشاره کرد و بیان داشت: معلمان بزرگ اخلاق می فرمایند خداوند متعال آنها(انسان ها) را برای تربیت و ادب و پاک شدن دعوت کرده است و مهم ترین مانع در سیر الی الله هواهای نفسانی است که نمی گذارد انسان دائما پایبند قوانین الهی باشد.

امام جمعه موقت پرند افزود: گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان این هوس های نفس را مهار می کند، انس به قرآن و قرائت آن ارتباط انسان روزه دار با خداوند را نزدیک می کند اما متاسفانه هنوز با آوردن قرآن به بطن زندگی خود فاصله داریم.

وی با بیان اینکه امروز استکبار مسلمانان را به جان هم انداخته و تفرقه در این زمان زیاد شده است، اضافه کرد: اینها همه بدین دلیل است که با قرآن فاصله گرفته ایم و ارتباط مان با کتاب خداوند کم شده است.

عسکری با اشاره به اینکه همه پیامبران الهی مامور به نماز بوده اند، گفت: اقامه نماز بسیار مهم است چنانچه حضرت عیسی(ع) در گهواره با معرفی خود اولین وصیتی که از جانب خداوند معرفی می کند نماز است، همین طور حضرت ابراهیم(ع) که از خداوند سعادت به پا داشتن نماز را داشت.