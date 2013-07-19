به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی ظهر جمعه در نشستی با هدف آشنایی و ارتباط با اعضای جدید شورای شهر مشهد اظهار کرد: شورای شهر به دنبال خلق فرصت های جدید و شناسایی مزیتها و ظرفیتهای پایتخت معنوی باشد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون نیاز به تأسیس یک میلیون متر مکعب فضای اقامتی ارزان در منطقه ثامن است، افزود: احداث یک میلیون و 30 هزار تخت برای زائران کم درآمد تنها پاسخگوی 10 درصد از نیاز زائرین کمدرآمد است.
حجت الاسلام بحرینی ادامه داد: 50 درصد هزینههای زائر متعلق به اسکان است و مهمترین مانع برای آمدن زائر مربوط به مشکلات اسکان است.
وی با اشاره به ای مطلب که مشهد تحول آفرین است، عنوان کرد: مأموریت مشهد را نه مسئولان و نه قانون اساسی تعیین نمیکنند زیرا این مأموریت به واسطه وجود بارگاه منور رضوی تعیین شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اعضای شورای شهر بهترین رشد اقتصادی و رفاهی را برای شهروندان ایجاد فراهم کنند اما تحولآفرینی نباشند ضرر کرده اند.
وی در خصوص شورای شهر سوم بیان کرد: این شورا نقص هایی داشت و شاید یکی از این نقص ها این بود که از زمینهای اطراف حرم به عنوان یک فرصت طلایی استفاده نکردند.
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