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۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

حجت الاسلام بحرینی:

شورای شهر به دنبال شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایتخت معنوی باشد

شورای شهر به دنبال شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایتخت معنوی باشد

مشهد – خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای شهر به دنبال شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایتخت معنوی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی ظهر جمعه در نشستی با هدف آشنایی و ارتباط با اعضای جدید شورای شهر مشهد اظهار کرد: شورای شهر به دنبال خلق فرصت های جدید و شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های پایتخت معنوی باشد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون نیاز به تأسیس یک میلیون متر مکعب فضای اقامتی ارزان در منطقه ثامن است، افزود: احداث یک میلیون و 30 هزار تخت برای زائران کم درآمد تنها پاسخگوی 10 درصد از نیاز زائرین کم‌درآمد است.

حجت الاسلام بحرینی ادامه داد: 50 درصد هزینه‌های زائر متعلق به اسکان است و مهم‌ترین مانع برای آمدن زائر مربوط به مشکلات اسکان است.

وی با اشاره به ای مطلب که مشهد تحول آفرین است، عنوان کرد: مأموریت مشهد را نه مسئولان و نه قانون اساسی تعیین نمی‌کنند زیرا این مأموریت به واسطه وجود بارگاه منور رضوی تعیین شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اعضای شورای شهر بهترین رشد اقتصادی و رفاهی را برای شهروندان ایجاد فراهم کنند اما تحول‌آفرینی نباشند ضرر کرده اند.

وی در خصوص شورای شهر سوم بیان کرد: این شورا نقص هایی داشت و شاید یکی از این نقص ها این بود که از زمین‌های اطراف حرم به عنوان یک فرصت طلایی استفاده نکردند.

 

کد مطلب 2100136

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