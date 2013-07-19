فرهنگ كمك مردم به ايتام و افراد نيازمند در ماه مبارك رمضان ترويج داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: تلاش براي فرهنگ سازي هر چه بهتر در بين مردم براي كمك به ايتام و افراد نيازمند در ايام ماه مبارك رمضان از اهميت زيادي برخوردار است و انتظار مي رود كه اين مهم با جديت بيشتري از سوي مردم و مسئولان دنبال شود.

وي ادامه داد: فرهنگ اطعام افراد نيازمند به ويژه ايتام از جمله موارد مهمي است كه در آموزه هاي ديني ما مورد تاكيد فراوان قرار گرفته و به همين دليل بايد ما نيز به عنوان مسلمان در راستاي عملي كردن اين مهم تلاش داشته باشيم.

امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري يادآور شد: رعايت شان و منزلت ماه مبارك رمضان از سوي اقشار مختلف مردم بايد مورد توجه قرار گرفته و بايد فضاي عمومي شهرهاي ما نيز رنگ و بوي رمضان داشته باشند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 26 تيرماه به عنوان سالروز تاسيس و آغاز به كار شوراي نگهبان قانون اساسي عنوان كرد: شوراي نگهبان از زمان تشكيل و آغاز به كار خدمات بسيار زيادي را به نظام اسلامي ارائه كرده است.

ماموستا مجتهدي گفت: در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و عليرغم تمامي توطئه هاي دشمنان شوراي نگهبان با درايت هر چه تمامتر توانسته است در راستاي تحكيم پايه هاي انقلاب اسلامي گام هاي مهمي بردارد.

وي همچنين به موضوع لزوم حفظ وحدت و همدلي بيشتر در جامعه اشاره كرد و افزود: وحدت و همدلي رمز اصلي اقتدار كنوني ايران اسلامي است و همه ما بايد در راستاي تحكيم پايه هاي وحدت در جامعه تلاش كنيم.

امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري وحدت بين مردم و مسئولان را نيز مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: مسئولان بايد با تلاش و جديت هر چه تمامتر در راستاي رفع نيازها و مشكلات مردم اقدامات مورد نياز را انجام دهند و مردم نيز با حضور خود در صحنه از ارزش هاي نظام اسلامي به خوبي دفاع كنند.

وي در پايان با اشاره به اينكه امروز موضوع ازدواج و اشتغال به دغدغه اصلي جوانان تبديل شده است، يادآور شد: تلاش در راستاي رفع اين مشكلات از سوي مديران و مسئولان دولتي در استان كردستان يك امر لازم و ضرري است.