واحدهاي مسكوني معلولان متناسب با نياز جسمي اين افراد احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر نيكزاد بعد از ظهر جمعه در بازدید از واحدهای مسکن مهر معلولان اردبیل افزود: البته در حال حاضر نیز واحدهاي مسكوني معلولان متناسب با نيازهاي جسمي و حركتي اين افراد احداث مي شود.

وی ادامه داد: در این راستا تلاش مي شود از ساخت مجتمع هاي مسكوني بزرگ و چند طبقه جلوگيري شده و متناسب با فرهنگ منطقه آپارتمان هاي سه طبقه اي احداث شود.

استاندار اردبیل از تلاش برای ساخت هزار واحد مسكن مهر براي معلولان استان خبر داد و متذکر شد: زمين مورد نظر براي ساخت اين واحدها تامين شده و در مرحله تعيين تكليف است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص رعايت سهميه سه درصدي معلولان در استخدامي ها افزود: معلولان استعدادهاي زيادي در حوزه هاي مختلف دارند و در صورت داشتن ساير شرايط لازم بايد از اين استعدادها در جهت رشد و پيشرفت جامعه استفاده شود.

نيكزاد تلاش در مجموعه بهزیستی را نيازمند عشق و علاقه دانست و تاکید کرد: فعاليت در بهزيستي منشا خير و بركت بوده و سختي كار در اين بخش جز با داشتن قلبي رئوف ممكن نيست.

مدير كل سازمان بهزيستي استان اردبیل نيز در اين دیدار با اشاره به اهداف و فعاليت هاي بهزيستي استان، از وجود 500 مركز غيردولتي زيرنظر بهزيستي در استان خبر داد.

رويا احمديان از افتتاح 40 واحد مسكن ويژه مددجويان ددر شهرستان هاي مختلف استان همزمان با هفته بهزيستي خبر داد و انجام تست رايگان غربالگري شنوايي و بينايي، توزيع سبد غذايي براي مددجويان، واريز رمضانيه به حساب مددجويان و برگزاري ضيافت افطار را از ديگر برنامه هاي بهزیستی در اين ايام عنوان كرد.