به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن كازرونی در خطبه های نماز جمعه اين هفته كرج با تاکید بر ساده بودن سفره های افطار اظهار داشت: اكرام و اطعام وظيفه اهل ايمان است و هرچه سفره های افطاری ساده تر باشد شرايط بیشری برای كمك به نيازمندان فراهم می شود.



وی تاکید کرد: ساده زیستی و تروج این فرهنگ باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا در سایه آن نیازمندان بیشتری تحت حمایت قرار گیرند.

حجت الاسلام کازرونی با بیان اینکه اكنون بسياری از كشورهای مسلمان در اين زمينه اقدامات موثری انجام داده و از آثار مثبت آن بهره مند شده اند، گفت: ساده زیستی موجب تحکیم محبت و گسترش حمایت از نیازمندان شده و این امر یه اتحاد مردم کشور کمک می کند.



امام جمعه کرج در ادامه با بیان اینکه اختلاف سطح معيشتی گاهی ظالمانه و گاهی اقتضای زندگی اجتماعی است و اگر كسی حق ديگران را پايمال كرده و موجب بروز اين اختلاف شده باشد، نمی تواند با اكرام اين ظلم را جبران كند، یادآور شد: اگر كسي هم به واسطه تلاش و ارث غنی شد باز هم بايد دستگيری از نيازمندان را همواره مد نظر جدی داشته باشد.



اوضاع برخی کشورهای مسلمان نگران کننده است



حجت الاسلام كازرونی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دولت نهم و دهم دولت پرتلاشی بود و نبايد زحمات آن را ناديده گرفت اگر چه نقدهايی نيز به آن وارد است كه از جمله آن می توان به كاهش ارزش پول كشور اشاره كرد.



وی تاكيد كرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بايد در كنار نقدها كارها و فعاليتهای ارزشمند دولت را نيز در نظر گرفت.



حجت الاسلام كازرونی اظهار اميدواری كرد: دولت جديد با بصيرت و معرفت ضعفها را برطرف كند.



وی اوضاع برخی از كشورهای جهان اسلام از جمله فلسطين، سوريه و لبنان را نگران كننده خواند و از مسلمانان خواست با همدلی و وحدت بيشتر برای حل مشكلات مردم اين كشورها تلاش كنند.



امام جمعه كرج همچنين با اشاره به سالروز وفات حضرت خديجه (س) گفت: بايد زندگی حضرت پيامبر(ص) و احترام ايشان به حضرت خديجه را الگو قرار داد، زیرا بالاترين ايثار توسط اين بانوی بزرگوار در راه اسلام انجام شد.